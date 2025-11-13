カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、国際環境NGO「EARTHWATCH」とのコラボレーションモデル「GW-9502KJ」を11月14日に発売する。価格は64,900円。

絶滅が危惧されるカバをモチーフに採用

「GW-9502KJ」は、開発や気候変動、密猟によって絶滅が危惧されているカバをモチーフにデザインされたモデル。ベースには「Master of G」シリーズの「MUDMAN（DW-9500）」を採用し、カバの分厚くざらついた皮膚の質感をベゼルやバンドに表現した。ボタン部分にはカバの肌の色味をイメージしたローズゴールドのコーティングを施している。

バンドには「Change the World. Yourself.」というEARTHWATCH Japanのメッセージを印刷し、遊環にはロゴマークをあしらった。LEDバックライトを点灯するとロゴマークが浮かび上がり、裏蓋には「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印するなど、随所にこだわりのデザインが施されている。

機能面では、蛍光灯などのわずかな光でも駆動するタフソーラーを搭載。パッケージには再生紙を使用した専用ボックスを採用し、時計本体から包装に至るまで環境への配慮がなされている。

主な仕様は以下のとおり。