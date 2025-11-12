カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」の新製品として、刀の鐔（つば）をモチーフにした限定モデル「MRG-B2000KT」を11月14日に発売する。彫金師・小林正雄氏が手掛けた世界限定800本の特別モデルで、価格は935,000円。

ベゼルを鐔に見立て、「鳳凰」を肉合彫りで刻み込んだ

日本刀の刀身と柄の間にある鐔は、手を守る実用性だけでなく、美術的価値の高い装飾が施されることで知られている。

新モデル「MRG-B2000KT」は、小林氏が制作した刀の鐔をモチーフに、平和と繁栄の象徴とされる「鳳凰」を彫金した特別仕様。鳳凰は武具の意匠にも多く用いられ、再生と変化の象徴ともされることからデザインに採用された。技法には「肉合彫り（ししあいぼり）」を用い、深く彫り出すことで立体感と重厚感を際立たせているという。

パッケージ

ベゼルカラーは、鉄を高温で焼いた際に現れる「鐵色（くろがねいろ）」を表現。深層硬化処理を施したチタンにグリーンDLC処理を重ねて仕上げた。さらに、ベゼルの4箇所のビスには、精神的な強さを象徴するとされるエメラルドをセットしている。ケースには刀の刃文に見られる「沸（にえ）」をイメージしたチタン再結晶化処理を採用。深層硬化処理とブラウンAIP加工により、日本的な深みのある色調を実現した。

飛翔する鳳凰をベゼルに刻んだ数量限定モデル

このほか、高い堅牢性と操作性を両立する「クラッドガード構造」のりゅうずとボタン、変色や汚れに強いダークグリーンのデュラソフトバンドを装備。中留にも同様の処理を施し、耐久性をさらに高めている。

エメラルドをベゼルのビスに4石セット

文様、色彩に宿る唯一無二の存在感

彫金を担当した小林正雄氏は、滋賀県大津市で祖父の代から続く錺（かざり）師の三代目。京都で彫金を学び、神社仏閣の金具制作や文化財の復元、美術工芸品など幅広い分野で活躍する、日本を代表する金属工芸作家の一人とされる。

経年劣化に強いデュラソフトバンドを採用

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W49.8×D16.9×H54.7mm

W49.8×D16.9×H54.7mm 質量： 138g

138g ケース・ベゼル材質： チタン

チタン バンド： デュラソフトバンド（フッ素ラバー） ワンプッシュ三つ折れ式中留

デュラソフトバンド（フッ素ラバー） ワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 表面加工： グリーンDLCコーティング、DLC処理＋深層硬化処理、ブラウンAIP（アークイオンプレーティング）ベゼル部

グリーンDLCコーティング、DLC処理＋深層硬化処理、ブラウンAIP（アークイオンプレーティング）ベゼル部 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215 mm

145～215 mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索 その他機能： 電波時計（MULTIBAND 6）、ワールドタイム（デュアルタイム、27タイムゾーン）、ストップウオッチ（1秒、24時間計）、タイマー、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング