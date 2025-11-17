KDDIと沖縄セルラーは、データ通信が使い放題のau新料金プラン「auバリューリンク マネ活2」と「使い放題MAX＋ マネ活2」を発表した。auじぶん銀行の預金残高や通信量支払いなどに応じて、毎月合計最大4,700円相当を還元する。スマートフォン向け料金プランの特典で円普通預金口座へキャッシュバックするのは、通信業界としては初めてとしている。

提供開始は12月1日。従来の「auマネ活バリューリンクプラン」「auマネ活プラン＋」の新規受付は終了し、現在それらのプランに加入しているユーザーが新プランを利用するには料金プランの変更手続が必要となる。

月額料金は、auバリューリンク マネ活2が9,328円、使い放題MAX＋ マネ活2が9,108円。それぞれのプランの特典は以下の通り。

銀行あずけて特典

au PAY ゴールドカード会員を対象に、auじぶん銀行の月末時点の円普通預金残高の金額に応じて毎月キャッシュバックを実施する。キャッシュバックは毎月最大550円。

通信料お支払い特典

毎月月末時点で設定している通信料の支払い方法に応じて毎月キャッシュバックを実施する。通信料の支払いにau PAY カード／auじぶん銀行を利用する場合、キャッシュバックは毎月最大1,650円。

お買い物特典

au PAY／au PAY カードを利用して支払いをした場合、1決済につき100円ごとのポイント還元率を上乗せする。au PAY ゴールドカードを保有している場合、ポイント還元率が最大5％にアップする。