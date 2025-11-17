KDDI／沖縄セルラーは12月1日より、16歳以下の利用者を対象に提供している「U16バリュープラン」の加入対象年齢を18歳まで引き上げ、「U18バリュープラン」へリニューアルする。
内容はそのまま、対象年齢を18歳まで引き上げ
「U16バリュープラン」は、3GBまで／20GBまでの2段階制で、au Starlink Direct／サブスクぷらすポイントの利用も可能な料金プラン。16歳以下が対象だが、12月1日より同内容で対象年齢が「18歳以下」に引き上げられて「U18バリュープラン」にリニューアルされ、より長い期間おトクに利用できるようになる。「U16バリュープラン」の既加入者は、リニューアルと同時に「U18バリュープラン」に自動移行される。
「U18バリュープラン」は前述のとおり3GBまで／20GBまでの2段階制だが、「U18バリュープラン」へのリニューアルと同時にスタートする「U18ギガ増量キャンペーン」により、利用料金切り替わりのデータ利用料が10GBまで引き上げられ、10GBまで／20GBまでの2段階制の料金となる。「U18ギガ増量キャンペーン」の適用条件は、12月1日からの受付期間中に「U18バリュープラン」に加入することだけ。キャンペーン終了日は未定。
キャンペーンおよび各種割引適用時の利用料金は以下のようになる。
|10GBまで
|20GBまで
|利用料金
|2,398円
|4,048円
|家族割プラス
|－550円
|auスマートバリュー
|－550円
|au PAYカードお支払い割
|－220円
|各種割引適用後
|1,078円
|2,728円