KDDI／沖縄セルラーは12月1日より、16歳以下の利用者を対象に提供している「U16バリュープラン」の加入対象年齢を18歳まで引き上げ、「U18バリュープラン」へリニューアルする。

U18バリュープラン

内容はそのまま、対象年齢を18歳まで引き上げ

「U16バリュープラン」は、3GBまで／20GBまでの2段階制で、au Starlink Direct／サブスクぷらすポイントの利用も可能な料金プラン。16歳以下が対象だが、12月1日より同内容で対象年齢が「18歳以下」に引き上げられて「U18バリュープラン」にリニューアルされ、より長い期間おトクに利用できるようになる。「U16バリュープラン」の既加入者は、リニューアルと同時に「U18バリュープラン」に自動移行される。

「U18バリュープラン」は前述のとおり3GBまで／20GBまでの2段階制だが、「U18バリュープラン」へのリニューアルと同時にスタートする「U18ギガ増量キャンペーン」により、利用料金切り替わりのデータ利用料が10GBまで引き上げられ、10GBまで／20GBまでの2段階制の料金となる。「U18ギガ増量キャンペーン」の適用条件は、12月1日からの受付期間中に「U18バリュープラン」に加入することだけ。キャンペーン終了日は未定。

キャンペーンおよび各種割引適用時の利用料金は以下のようになる。