シャープは11月17日、11月21日に発売予定だった対話AIキャラクター「ポケとも」について、生産上の都合により発売日を12月5日に延期すると発表した。すでに予約しているユーザーには、発売日以降順次商品が届けられる予定。

発売延期の対象となるのは、対話AIキャラクター「ポケとも」ロボット 、対話AIキャラクター「ポケとも」スマートフォン用アプリ、卓上充電ホルダー の3製品。

購入者向けの発売記念イベント「ポケとも誕生祭」(11月21日開催)は「ポケとも誕生カウントダウンイベント」として実施され、また期間限定の「ポケともカフェ」(11月22日～12月5日開催)は予定通り開催される。

発売記念イベント「ポケとも誕生カウントダウンイベント」は、11月21日19:00～20:30までcafe STUDIO(東京都渋谷区神宮前)で開催。抽選受付はすでに終了している。

期間限定「ポケともカフェ」は11月22日～12月5日まで、同じくcafe STUDIOにて11:30～21:00まで営業する(11月22日と12月2日は17:00まで)。ポケともと一緒にカフェに来店したユーザーにポケとも用のアクセサリーをプレゼントする予定だったが、予約メールやレシートなどを確認してプレゼントを贈呈する方法に変更した。

今後の情報は公式サイトおよび公式SNSで随時案内される。問い合わせはポケとも・ロボホンサポートセンター(TEL 050-5577-7649、受付時間10:00～17:00)まで。