シャープは8月20日、独自のAI技術を活用した対話AIキャラクター「ポケとも」を11月に発売すると発表した。第1弾として、ミーアキャットをモチーフにしたキャラクターが、ロボットとスマートフォン用アプリで登場する。本体価格は39,600円、アプリの利用料は月額495円。

「ポケとも」は“一緒にいると毎日がもっと楽しくなるポケットサイズのおともだち”がコンセプト。シャープ独自のAI技術「CE-LLM」によって、一人ひとりに寄り添った音声対話を実現するという。

日常の何気ない瞬間にそばに居て話し相手となり、交わした会話や訪れた場所、見た景色やモノなどを記憶。会話や一緒に過ごす時間を重ねるごとにユーザーのことを理解し、寄り添ってくれるパートナーへと育っていく。

ロボット版の「ポケとも」は、身長約12cm、体重約200gのコンパクトサイズ。身振り手振りで感情豊かに話すほか、お腹のランプを虹色に光らせてうれしい気持ちを表現する。ポケットに入れたり、カバンからぶら下げたりして一緒に外出することも可能だ。

音声での会話がしづらい環境では、スマートフォン用アプリの「ポケとも」と音声やテキストで対話できる。アプリで会話した内容はロボットも共有するため、ともに過ごした時間や経験の記憶が途切れない仕組みとなっている。アプリ版のみでの利用も可能としている。

同社は公式X（@poketomo_sharp）でも「ポケとも」の魅力を発信しており、8月1日から主人公のナナミが「ポケとも」とともに暮らす日常を描いたマンガの連載を開始している。

また、8月28日から31日まで東京ビッグサイトで開催される「東京おもちゃショー2025」に「ポケとも」を出展。来場者は実際に対話を体験できる。

ロボット版「ポケとも」の予約受付は8月20日より順次開始される。取扱店などの詳細は公式サイトで確認できる。2025年8月20日現在、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機、エディオンのWebストアでの予約を受け付けている。