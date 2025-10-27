シャープは10月27日、対話型AIキャラクター「ポケとも」を11月21日に発売すると発表した。家電量販店のほか、百貨店や生活雑貨店、通信事業者、同社の「COCORO STORE」などのECサイトで販売する。本体価格は39,600円、アプリの利用料は月額495円。

「ポケとも」は、ユーザーの気持ちに寄り添い、話し相手になる対話AIキャラクター。第一弾として登場するのは、ミーアキャットをモチーフにしたロボット。

身長約117ミリ、体重約194グラムの手のひらサイズで、身振り手振りや虹色に光る腹部のランプで感情を表現する。

ポケともとはロボットとアプリ両方で触れ合える

スマートフォン用アプリと連携することで、会話や記憶が途切れることなく、ユーザーとの関係を深めていく。卓上充電ホルダーも同時発売するほか、故障や水没時の修理料金を割引するケアプランも用意する。

ポケとも 使用イメージ

10月27日からLINE公式アカウントでの情報発信も開始。最新スポットやキャンペーン情報などを配信する。

11月21日19時から東京・渋谷のcafe STUDIOで、ロボット購入者を対象に「ポケとも誕生祭」を開催。参加するにはポケとも公式サイトから抽選を申し込み、当選する必要がある。

また、11月22日から12月5日まで同じ会場で期間限定の「ポケともカフェ」をオープン。コラボメニューの提供や対話体験、フォトスポットなどを展開する。