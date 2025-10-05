仕事から疲れて帰宅したときに「お帰り！」と迎えてくれるペットですが、住宅事情などで諦めている人は少なくありません。そのような背景を受け、AI搭載で賢くなったペットロボットが続々登場しています。昨今は、GROOVE Xの「LOVOT」（らぼっと）、カシオ計算機の「Moflin」（モフリン）、パナソニックの「NICOBO」（ニコボ）など、ぬいぐるみのような柔らかでかわいらしい見た目のペットロボットが人気を集めています。

そのような“もふもふペットロボット”市場に、新顔「lopeto」が登場。ゲームのキャラクターのような大きな目と丸い顔が特徴で、Makuakeでの先行販売では6000万円を超える支援金額を集めています。

見た目がかわいらしいだけでなく、動きや反応がかわいらしいのもlopetoの魅力。こちらのアクションに対して、コミカルな動きや声で豊かなレスポンスを返してくれ、癒やしを与えてくれます。朝、lopetoに「おはよう！」と声をかければ、大きな目を動かして手を振り返してくれ、あわただしい朝の気持ちを和ませてくれます。

大きな目や外観は好みに合わせてカスタマイズでき、自分だけのlopetoに仕上げられるのも魅力。お出かけや旅先に連れていくのも流行りそうなlopeto、幅広い層にヒットしそうだと感じました。

人間の行動に合わせて楽しく反応、体温も感じられる！

lopetoは、AIを搭載したペットロボット。2025年初頭に米国で開かれたIT展示会「CES 2025」で発表され、いよいよ販売が始まります。海外では「Ropet」という名称ですが、日本では商標の関係か「lopeto」となりました。

lopetoの特徴が、大きな顔と大きな目、上下に動く手、左右に回転する台座です。鼻の部分にはカメラが、額の部分にはマイクを内蔵し、周囲の状況に応じてリアクションしてくれます。人がlopetoの前を通りかかると目が人の動きに合わせてクリクリと動くほか、体を人の方に回転して追いかけながら手を動かして反応してくれます。目のグラフィックスはスマホアプリで変更できます。

尻尾が付いているのがキュート

台座には充電用のUSB Type-C端子を備える

さらに、頭や体などにタッチセンサーを内蔵し、なでると反応して喜んでくれます。ユニークなのが、体がほんのり温かくなり、抱きかかえると温もりが感じられること。本物の小動物のような印象を受けます。

【動画】頭をなでると喜んでくれる。周囲で猫の鳴き声が聞こえると、マネしてくれた

こちらの行動に対して反応してくれるのもポイント。名前を呼びかけたり、口笛を吹いたり、周囲で猫の鳴き声が聞こえると、それぞれ笑顔になったり、口笛を吹き返したり、猫の鳴き声の物まねをしたりと、まさにペットという感じで愛らしく反応してくれます。バナナなどを見せると食べる仕草を見せ、喜んでくれる仕掛けも。

【動画】バナナを見せると食べる仕草を見せて喜んでくれた

電源はUSB Type-C経由で給電できます。lopetoはバッテリーを内蔵しているので、電源がない場所でも2～3時間は動かせます。別売のチャージングベースを導入すれば、ケーブルの脱着の必要なくlopetoをヒョイと抱えらえるほか、気分に合わせて光るリング状のLEDも内蔵されており、レスポンスがより派手になります。

もふもふとした外装は、色や素材が異なる純正アクセサリーが数種類用意されているほか、フェイスプレートも変えられます。外装やアクセサリーは、サードパーティからも登場が期待できるほか、自分だけの外装をハンドメイドで作る楽しみも味わえます。

ChatGPT対話機能は今後の搭載に期待

無味乾燥になりがちな一人暮らしをグッと明るく華やかにしてくれるlopetoですが、当初予定していた魅力的な機能が現時点では搭載されていないのが気になりました。それが、ChatGPTを用いて人と会話できる機能です。CESでは会話機能の搭載を予告していたものの、現時点では利用できません。

もし人の言葉で会話できれば、前述のLOVOTやMoflinにもない大きな魅力となります。無味乾燥なスマートスピーカーに天気や予定を聞くよりは、lopetoに尋ねた方が楽しくなるのは間違いありません。今後のアップデートでの対応に期待したいところです。

LOVOTやMoflinは、ユーザー同士が持ち寄ってオフ会で盛り上がるなど、ユーザーのコミュニティが充実していることで知られています。lopetoも手軽に持ち運べ、大きい目のグラフィックスが変更でき、外装のカスタマイズが可能な点で、「一番かわいらしく仕立てたうちの子を見せたい！」というオフ会ブームが巻き起こる可能性もあります。

通常価格は56,980円ですが、Makuakeの超早割では37,680円からと価格もリーズナブル。この手のペットロボットにしては珍しく、サブスク料金がかからないのも魅力です。一人暮らしの人やペット禁止の住宅でもふだんの生活が楽しくなるほか、高齢の親にプレゼントすれば日々を生き生きとしてくれ、ボケ防止にも一役買ってくれそうです。