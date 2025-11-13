KDDIと沖縄セルラー電話は11月13日、au・UQ mobileにおいて「BLACK FRIDAY 2025」キャンペーンを開始した。期間は11月30日まで。対象スマートフォンやスマートウォッチの機種代金割引のほか、au PAY マーケットでのポイント還元強化などを実施する。

au・UQ mobileが「BLACK FRIDAY 2025」キャンペーンを開始

AQUOS sense10や認定中古iPhoneが割引に

au・UQ mobile取扱店（沖縄県下を除く)で対象となる機種に機種変更し、対象料金プランと補償サービスに加入した場合、機種代金を割引する。

AQUOS sense10は2万2000円割引で、スマホトクするプログラムと併用すると実質1万9800円で購入可能。Google Pixel 9a(128GB)は1万6500円割引で、同プログラム適用時は実質3万5800円となる。

au認定の中古iPhoneシリーズ(iPhone 13、13 mini、13 Pro)は1万6500円割引で提供される。

スマートウォッチも割引、au PAYマーケットは最大50％ポイント還元

Apple WatchやSamsung Galaxy Watch、au Smart Watchも割引対象となる。Samsung Galaxy Watch7は2万2000円割引、Apple Watch Series 10(アルミニウムケース)とApple Watch SE(第2世代・2024年モデル)は1万6500円割引など、機種に応じて最大2万2000円の割引を実施する。

au PAY マーケットでは、11月21日 10:00から12月2日 9:59まで、複数店舗での買い回りに応じて最大11％のPontaポイント還元を実施。11月23日の「三太郎の日」とPontaパス特典を組み合わせると、最大50％のポイント還元となる。

11月21日からはPontaパス1周年記念として、エントリーするだけで最大1万Pontaポイント（au PAY マーケット限定）が当たるキャンペーンも開催。Pontaパス会員は抽選確率が2倍、期間中の新規入会者は3等（500ポイント）以上が必ず当たる。