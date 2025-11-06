カシオ計算機は11月6日、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションモデル第2弾として、G-SHOCK「DW-5600STT」およびCASIO CLASSIC「AQ-800EST」を発表した。12月10日に発売する。価格は「DW-5600STT」が19,800円、「AQ-800EST」が17,600円。

G-SHOCK「DW-5600STT」

CASIO CLASSIC「AQ-800EST」

今回の2機種は、11月に最終章となるシーズン5を迎える同シリーズとのコラボ第2弾で、作品を象徴する異次元「The Upside Down（裏側の世界）」をテーマとしたもの。

両モデルともVINESのデザインを落とし込んだ専用パッケージに同封される。CASIO公式オンラインストアでは12月1日0時より予約受付を開始し、V.A.およびJ'aDoRe JUN ONLINEでは、11月27日より先行販売を実施する。

G-SHOCK「DW-5600STT」

「DW-5600STT」はG-SHOCK初代モデルから続く角型DW-5600をベースに採用した耐衝撃ウオッチ。ダイアルには、シリーズの強敵・ヴェクナを象徴するVINES（ツタ）をデザインしたほか、「LED BACKLIGHT」の「A」を反転させることで表と裏の世界を表現し、バックライトには作品のイメージカラーである赤色が浮かび上がる演出を取り入れた。裏蓋にはストレンジャー・シングスのロゴを刻印し、遊環には主人公イレブンの数字表記である「011」をプリントしている。

正面

全体

ライト点灯

裏蓋

遊環

「DW-5600STT-1JR」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.8×D13.4×H48.9mm

W42.8×D13.4×H48.9mm 質量： 52g

52g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム1本・時報、報音フラッシュ（アラーム／時報／タイマー連動発光）、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

CASIO CLASSIC「AQ-800EST」

「AQ-800EST」はアナログとデジタルのフェイスでレトロモダンなデザインが特徴の「AQ-800」をベースモデルに採用し、「DW-5600STT」と同じくヴェクナを象徴するVINESをダイアルにデザイン。インデックスにはストレンジャー・シングスのフォントを配し、メタリックで立体感のある仕上げを施した。裏蓋にはロゴを、中留カバーにはヴェクナのタトゥーである「001」を刻印している。

正面

全体

裏蓋

中留

パッケージ

「AQ-800EST-1AJR」の主な仕様は以下のとおり。