ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月12日、PlayStation 5向けに設計した「27インチゲーミングモニター DualSense充電フック付き」を発表した。2026年に日本と米国で発売する。

27インチゲーミングモニター DualSense充電フック付き

PS5をデスク環境でプレイすることを念頭に置いて設計されたゲーミングモニター。2025年9月に発表した「PULSE Elevateワイヤレススピーカー」との組み合わせにより、自分だけの空間で高品質な映像と音響を体験できるとしている。

最大2560×1440の解像度に対応したQHD IPSディスプレイを搭載し、デスク上で快適なゲームプレイを実現する。HDR対応により豊かで鮮やかな映像表現が可能で、PS5およびPS5 Proでは、セットアップの際に最適なHDR設定を自動で行う「Auto HDR Tone Mapping」もサポートする。

リフレッシュレートはPS5およびPS5 Proで最大120Hz、対応するPCおよびMacデバイスでは最大240Hzに対応し、いずれもVRR（可変リフレッシュレート）をサポート。これにより滑らかでシームレスなゲームプレイが実現できるという。

DualSenseワイヤレスコントローラーやDualSense Edgeワイヤレスコントローラー（別売）を掛けて充電できる充電フックを搭載。充電が完了したコントローラーを手に取って、すぐにゲームを始めることができる。

接続端子は、PS5、PC、Macなどの機器と接続可能なHDMI INポート（Ver.2.1）を2つ、およびDisplayPort INポート（Ver.1.4）を1つ搭載。HDMI INポートは最大2560×1440、240Hz、FRLおよびVRRに対応し、DisplayPort INポートは最大2560×1440、240Hz、DSCに対応する。

また、PlayStation Link USBアダプターやそのほかのデバイスに使用できるUSB Type-A端子を2つ、USB Type-C端子を1つ搭載。ステレオスピーカーおよび3.5mmオーディオ出力端子を内蔵し、VESAマウントにも対応している。なお、HDMI/DisplayPortケーブルは同梱されていない。

発売日や販売情報の詳細は今後発表される予定となっている。