ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月12日、PlayStation 5（PS5）の発売5周年を記念した「GO!GO!PS5!」キャンペーンを開始した。「5」にちなんだお得な施策を実施する。

キャンペーンの目玉となるのが、対象者限定の10％OFFクーポンの配布だ。PS5発売から5年間の感謝を込めて、2025年10月31日までに累計55時間以上PS5でゲームをプレイしたユーザーに、日本のPlayStation Storeで利用できる10％OFFクーポンをプレゼントする。

このクーポンはPlayStationアカウントに登録されたメールアドレスへ、11月12日に配布される。有効期限は2025年12月31日まで。サブスクリプションサービスの購入はクーポン利用対象外で、クーポンは1回の購入にのみ利用できる。

配布対象となるのは、日本のPlayStationアカウントを持ち、2025年10月31日時点で「PlayStationからのお知らせをEメールで受け取る」にチェックを入れており、かつPS5におけるゲーム（メディアアプリを除く）の累計プレイ時間が55時間以上の日本のアカウントに限定される。

また、11月12日から期間限定でPS5の対象タイトルをディスカウント価格で購入できる特別セールをPS Storeで開催。主なセール対象タイトルは以下の通り。

『ELDEN RING PS4 & PS5』：6,006円（35％オフ、通常価格9,240円）

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』：4,939円（50％オフ、通常価格9,878円）

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』：6,006円（30％オフ、通常価格8,580円）

『メタファー:リファンタジオ アトラスブランド35th デジタル・アニバーサリーエディション PS4 & PS5』：7,755円（50％オフ、通常価格1万5,510円）

PlayStation公式YouTubeチャンネルで新CMを公開

さらに、新CM「GO!GO!PS5!」篇をPlayStation公式YouTubeチャンネルで公開した。CM放映に先駆けての公開で、俳優の藤岡真威人さん率いる「GO!」にまつわる謎の5人組が、11月21日に希望小売価格5万5000円で発売される日本限定モデルやキャンペーンを全力で盛り上げるコミカルな映像となっている。

SIEは今後も様々な施策を実施予定で、キャンペーンの詳細は特設サイトで確認できる。