ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月12日、PlayStation 5（PS5）の新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を発表した。発売日は11月21日、希望小売価格は5万5000円。

PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用

新モデルは日本国内での使用に限定したPS5で、本体言語を「日本語」、かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayStationアカウントでのみ利用できる。

予約受付は11月13日 10:00から、日本国内のPlayStation取り扱い店およびECサイトで順次開始する。

同モデルは825GBのSSDストレージを内蔵し、日本のPlayStation Storeで入手したダウンロード版のPS5ゲームおよびPS4ゲームをプレイできる。

ディスクドライブを搭載しないデジタル・エディションのみの販売となるが、別売りのディスクドライブを購入して本体に取り付け、パッケージ版のゲームを楽しむことも可能だ。

性能面では、PS5の超高速SSD、3Dオーディオ、PS4との後方互換性、DualSenseワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガーなど、PS5の基本性能をそのまま維持している。

本体デザインは既存モデルから一部リニューアルし、PS5本体およびカバーをマットな質感に仕上げた。縦置きスタンドは別売りとなる。本体サイズは約358×80×216mm（幅×高さ×奥行き）、重さは約2.5kg。

PS5は11月12日で初期モデルの発売から5周年を迎え、日本国内向けに4500本を超えるPS5タイトルが販売されている。2025年にリリースされた『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』『Ghost of Yōtei』に加え、今後も『ドラゴンクエストVII Reimagined』『仁王3』『バイオハザード レクイエム』『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』などの新作が控えている。