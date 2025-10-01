シャオミ・ジャパンのイベント「Xiaomi EXPO 2025」が、9月26日～28日まで秋葉原で開催されました。スマートフォン「Xiaomi 15T」シリーズなど、新製品が多数展示されたほか、27日にはゲストにファッションモデル・俳優の菊池亜希子さんとフォトグラファーの黒田明臣さんを招いたトークショーが行われました。

ライカカメラのユーザーでもあり、普段から写真撮影を楽しんでいる菊池さんが、ひと足早く「Xiaomi 15T Pro」で撮影した写真を、黒田さんと一緒に紐解きながら、写真に対する思いやこだわりを語りました。

「望遠カメラがお気に入り」という菊池さん

「Xiaomi 15T Pro」はライカと共同開発した超広角／広角／望遠のトリプルカメラを搭載し、広角のメインカメラには1/1.31インチの大型イメージセンサー「Light Fusion 900」を採用。望遠カメラにはTシリーズ初となるペリスコープ構造の光学5倍ズームレンズを搭載しています。

菊池さんは、とくにこの望遠カメラがお気に入りとのこと。「スペックをちゃんと読まないで使っていて、いじっているうちにたまたま望遠カメラにたどり着いたんですけど、このレンズがすごくいいなって思いました」という菊池さんに、「知らなくても直感的に使えて、望遠で寄りたいなと思ったときに答えてくれる。マニュアルを読んでなくても使えるのはすごく重要なこと」と黒田さん。「Xiaomi 15T Pro」の望遠カメラについて「解像度が高くて、光学的にかなり綺麗に撮れる」と紹介しました。

「後ろがボケてくれて焦点がキュッと短く当たる感じ。ちょっと対象物から離れて望遠レンズを使って撮ると、自分の狙ったところに持っていける。それがこんな薄いスマートフォンでできるのは驚き」と語る菊池さん。司会者に「望遠で撮るのはどんなとき？」と聞かれ、「撮りたい被写体にフォーカスをギュッと集中させたいとき。雑貨がいっぱいある中の、この子に焦点を当てたいとか。被写体への愛が強めな時は望遠ですね」と答えていました。

「写真を撮るときに大切にしていることは？」という黒田さんからの質問には、「今って写真が本当に手軽に撮れるけれど、無意識にシャッター切っているのではなくて、何か心惹かれる理由があって切っていると思う。たとえば『このシルエットが可愛いから、この角度で撮りたい』ということがあって撮っているので、その対象物に対する思いが強ければ強いほど、ベストを探ることには時間をかけています」と答えました。

一方で、「狙って撮って、自分の思っているところに持って行けた写真もありますけど、直感的に撮ったら良かったという写真もある」と話す菊池さん。「Xiaomi 15T Proでは、そんな風に直感的に撮った時に、意外といい写真が1枚目で撮れる」と、使った感想を語りました。これには黒田さんも共感を示し、「ここだと思ってパッと撮ったときにもあっと驚く絵になるし、この1枚を頑張って狙おうという風にチャレンジしても、それに応えてくれる。それってすごくライカらしいし、それがスマートフォンで実現できているのが、いいなと思うところですね」と話していました。

「ライカの哲学や、ライカが思う記憶、人間が心地よいと思う色がすごく反映されている」

黒田さんはさらに、お子さんのシルエットをとらえた、菊池さんの「火点し頃」というタイトルの写真に、次のように感想を述べました。

「スマートフォンの写真って、『コンピューショナルフォトグラフィー』といって、撮った後にレタッチとか現像をよしなにやってくれる。画面が暗いとどうしても明るくしようとするし、逆に明るすぎるとちょっと抑えたりして、それがあんまり自然じゃなかったり、絵的なバランスの心地よさを失ってしまったりすることもあるけど、この写真にはそれがない。ライカの哲学や、ライカが思う記憶、人間が心地よいと思う色がすごく反映されていると思いました」。

ライカならではの魅力については、菊池さんも「ライカの特徴はレンズの良さだと思うんですけど、覗いた時にすごいドラマチックなんですよ。光とか色だけじゃなくて、湿度というか、空気中の粒子も写るようなイメージ」と話し、「Xiaomi 15T Pro」で撮った写真にも、「普段使っているライカカメラと同じ、湿度とかモイスト感がきゅっと凝縮されている」と語りました、これに黒田さんも共感。「見たままの夕暮れ時の雰囲気だったり、そういった湿度や情感といったようなものを写してくれる。それがパッと直感的に撮れることは僕も感じました」と話しました。

「Xiaomi 15T Pro」の魅力を語る黒田さん

「僕は、写真って日記のようなものだと思ってるんですけど、情感が残っているかとか振り返った時にその時の気持ちを思い出せるかっていう観点で見ると、ブレていた方が良かったり、明るすぎないほうが良かったりすることもある。（「Xiaomi 15T Pro」は）そこを含めて本当に大切なものが、きちんと撮れているのがすごい」と黒田さん。「日々持ち歩いて、家族や友人との時間にパッと撮れる。広角で全体を撮りたいときや、望遠で拡大して何かにフォーカスしたいときにも片手で操作ができるのは、すごいことだなと思います」。

「『Xiaomi 15T Pro』で一通りのことができるけど、それはちょっと悔しい」

普段はライカカメラのほか、フィルムカメラも良く使うという菊池さん。そのときどきにどのカメラを持っていくか悩むそうですが、今回「Xiaomi 15T Pro」を使ってみて、「軽いし、一通りのことができるというのは、結構衝撃的でした。これでいいじゃんってなりそうだけど、でもそれはちょっと悔しい」と話し、笑いを誘っていました。

「写真に限らず、最近は世の中の流れも、情報の流れもすごくテンポが早い。私は基本的にのんびり歩きたいタイプなので、写真を撮るのも、じっくり1枚に向き合うとか、ひとつのことに時間をかけるということをしたいと思っています。今回、「Xiaomi 15T Pro」を使いながらじっくり被写体と向き合えたのは、自分にとってもすごくいい時間でした」と話した菊池さん。

黒田さんも「写真は自分が好きだな、いいなって思った瞬間を残せるもの。いろいろ目まぐるしい世の中でも、自分を見失わずに残せる重要なものなんじゃないかな、と僕は思っています」と話し、「テクノロジーの発展は人類としても重要なことだけど、一方で情緒的な部分やクラシックな部分も両方大切にされている。だからこそ、ライカもシャオミもブランドとして愛されている」と、トークショーを締めくくりました。