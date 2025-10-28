Amazonが年に一度開催する大規模セール「ブラックフライデー」では、家電や日用品、ファッション、食品など幅広いカテゴリーの商品が特別価格で販売されます。「今年はいつから？」と楽しみにしている人も多いでしょう。

2025年の開催日時はまだ公式に発表されていませんが、この記事では過去の開催データから2025年のセールがいつ始まるかを予想します。あわせて、セールを最大限に活用するためのお得な攻略法を紹介します。

2025年のAmazon「ブラックフライデー」開催予想

Amazonのブラックフライデーは、米国における感謝祭＝サンクスギビングデー（11月の第4木曜日）の翌日から実施される傾向があります。

過去の開催日を見ると、2023年は11月24日～12月1日、2024年は11月29日～12月6日の、どちらも8日間にわたって開催されました。

2025年の感謝祭は11月27日であることから、Amazonのブラックフライデーは、その翌日である11月28日から12月5日まで開催される可能性が高いと考えられます。

さらに、2023年、2024年ともに本番セールの2日前から「先行セール」が実施され、実質的には合計10日間の長セール期間となりました。2025年も同様に2日間の「先行セール」が開催される場合、11月26日から12月5日までのスケジュールになると予想されます。

ちなみに、2020年まではブラックフライデーの直後に「サイバーマンデー」というセールが行われていましたが、2021年以降はブラックフライデーと統合されています。2025年もこの形式が続くとみられます。

Amazonブラックフライデーの徹底攻略法

開催日をチェックしたら、次はこのビッグセールを最大限に活用するための準備です。ブラックフライデーは誰でも参加できるセールですが、いくつかの準備をしておくことで、よりお得に買い物を楽しめます。

「ポイントアップキャンペーン」に必ずエントリーする

Amazonの大型セールでは、ポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」が同時に実施されます。2025年のブラックフライデーでも開催が予想されますが、ポイント還元を受けるには、案内ページからの事前エントリーが必須です。忘れずにエントリーしましょう。

2024年の例では、先行セールとブラックフライデー期間中（11月27日～12月6日）に購入した商品が対象となり、合計1万円以上の買い物でポイントアップが適用されました。

内訳は、プライム会員は+2％、Amazon Mastercardでの支払いで最大+3％、さらに特定カテゴリー購入で+7％の還元が加算され、最大12％のポイント還元となりました。

ただし、2025年の還元率や対象カテゴリーは変更される可能性があるため、セール開始前に必ずキャンペーン案内ページやFAQページで詳細を確認しましょう。

プライム会員の特典を利用する

Amazonプライムは、配送料の特典やPrime Videoの視聴、会員限定セールへの参加などが可能になるAmazonの有料会員サービスです。ブラックフライデーはプライム会員でなくても参加することは可能ですが、プライム会員になることで以下のようなメリットが期待できます。

ポイント還元率がアップ 前述のポイントアップキャンペーンで、プライム会員であるだけでポイントが上乗せされます（2024年は+2%）。

前述のポイントアップキャンペーンで、プライム会員であるだけでポイントが上乗せされます（2024年は+2%）。 プライム会員限定先行タイムセール プライム会員だけが参加できる「プライム会員限定先行タイムセール」の対象商品を購入できます。

プライム会員だけが参加できる「プライム会員限定先行タイムセール」の対象商品を購入できます。 配送料無料 通常配送のほか、お急ぎ便やお届け日時指定便が無料で利用できます。

通常配送のほか、お急ぎ便やお届け日時指定便が無料で利用できます。 会員限定の特選セール（2024年実績） 2024年はプライム会員向け「Amazonネットスーパー」でも特選セールが実施されました。2025年も開催されれば、生鮮食品や日用品などをお得に買うチャンスです。

Amazonプライムの会費は月額600円（学生は月額300円）または年額5,900円です。なお、Amazonプライムには30日間の無料体験期間があり、無料体験中のユーザーでもこれらの特典を受けられます。申し込みはこちらのページから。

Amazonプライムには30日間の無料体験が用意されています

「クーポン」の有無を確認する

Amazonのセールでは、商品ページに「クーポン」が配布されていることがあります。タイムセール価格からさらに「◯◯％オフ」や「◯◯円オフ」で購入できるチャンスですので、レジに進む前にクーポンへのチェックを忘れないようにしましょう。

「プライムスタンプラリー」が復活？？

2023年のブラックフライデーでは、プライム会員を対象に「プライムスタンプラリー」が開催されました。これは、対象サービスを利用してスタンプを5つ集めると、最大50,000ポイントが当たる抽選に参加できるというものでした。しかし、2024年のブラックフライデーでは、このスタンプラリーは開催されませんでした。

2025年にこのキャンペーンが復活開催されるか注目が集まります。もし開催される場合はエントリーが必要になる可能性が高いため、ブラックフライデーの特設ページ（通常セールの1週間ほど前に公開）をこまめにチェックしましょう。

ブラックフライデー開催の通知を受け取る

「ブラックフライデー」などの大型セールの開催を見逃さないために、Eメールで通知を受け取る設定が可能です。

AmazonのEメール登録ページにアクセスし、「すべてのメールサービスをブラウズする」タブ（PCの場合）または「すべてブラウズする」（モバイルサイトの場合）から、「Amazon セールイベント」をオン（購読する）に設定しておくとよいでしょう。

2024年のブラックフライデー開催お知らせメール

まとめ

Amazonブラックフライデーは、年末の買い物をお得に楽しむことができる恒例イベントです。2025年もポイントアップキャンペーンやプライム会員向け企画などが実施されることが予想されますので、開催情報が公開された際には早めにエントリーや準備を行いましょう。