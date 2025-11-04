バッファローは11月4日、X(旧Twitter)の公式アカウントでプレゼントキャンペーンを開始した。抽選で50名にWi-Fiルーターのアクリルスタンド（アクスタ）が当たる。

キャンペーンは11月4日の「いい推しの日」に合わせて開始。同社は「いつもは家で安定した通信を支えるWi-Fiルーターを、手のひらサイズのアクリルスタンドで外に連れ出せる」としており、ユーザーに「推し活」を楽しんでもらう狙いがある。当選者数の50名は、同社の創業50周年にちなんだ数字だ。

応募方法は、同社のX公式アカウント(@BUFFALO_jp_info)をフォローし、キャンペーン投稿をリポストする。ハッシュタグ「#ルーターといっしょ」を入れてリプライすると当選確率が上がる仕組みとなっている。

応募期間は11月11日 23時59分まで。11月11日は「Wi-Fiルーター見直しの日」として、同社はセキュリティー設定や設置場所、最新通信規格への対応状況を確認するよう呼びかけている。当選者には12月中旬に賞品が発送される予定だ。

アクリルスタンドのモデルとなったのは、同社のWi-Fi 7対応トライバンドルーター「WXR18000BE10P」。10ストリーム外付けアンテナを搭載したフラッグシップモデルで、10Gbps対応ポートやメッシュネットワーク機能「Wi-Fi EasyMesh」に対応している。