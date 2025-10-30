NTTドコモは10月28日、新規契約（他社からの乗り換え含む）、機種変更、契約変更、プラン変更の手続きにおいて、22歳以下のユーザーを対象に、料金プラン「ドコモ MAX」の利用料金を割り引く「ドコモU22割」を発表した。提供開始日は2025年11月27日。

「ドコモU22割」は、条件を満たした22歳以下のユーザーが新規契約（他社からの乗り換え含む）、契約変更、機種変更、プラン変更をする際、「ドコモ MAX」を選択すると、最大7カ月間27GB／月のボーナスパケットが進呈されるもの。

また、月額利用データ量に応じた月額料金の割引も7カ月間受けられる。具体的には、「～28GB」までは2,728円、「28GB超～30GB」までは3,828円、「30GB超～無制限」は550円を、最大7カ月間毎月割り引く（いずれも特典となるボーナスパケット進呈後）。

適用条件は下記の通り。各条件をすべて満たす必要がある。

対象料金プラン：ドコモ MAX

契約種別：5G

契約者名義：個人名義

利用者：申込み時点で満22歳以下

対象手続き：①新規契約（他社からの乗り換え含む）／②契約変更（「FOMA→5G」「Xi→5G」のいずれか）／③機種変更／④料金プラン変更（対象外料金プランからの変更に限る）

提供開始は2025年11月27日からで、終了日は未定。ドコモでは「ドコモU22割」の提供開始にともない、2025年9月1日から提供している「ドコモU29割」について、対象となる利用者の年齢を「申込み時点で満23歳以上29歳以下」に変更する。「ドコモU29割」を適用済みのユーザーが「ドコモU22割」の条件も満たした場合、「ドコモU22割」が適用される。