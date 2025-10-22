ガーミンジャパンは、愛知県初の大型アウトレット施設となる「三井アウトレットパーク岡崎」にて、ブランド直営店「ガーミンストア岡崎」を出店する。オープン日は11月4日。

ガーミンストア岡崎のイメージ

「三井アウトレットパーク岡崎」は広大な敷地面積に150店舗以上が揃う「アウトレットゾーン」と、食関連店舗を中心とした「OKAZAKI MARKET」から構成。敷地内には、ステージやドッグラン、噴水、遊具などを備えた東海エリア最大級となる緑地広場も備え、ショッピングモールの枠を超えた総合レジャー施設として、11月4日にグランドオープンする。

「ガーミンストア岡崎」では、フラッグシップモデル「fenix 8」「epix Pro」シリーズやランニングGPSウォッチ「Forerunner」シリーズをはじめ、次世代タフネスGPSウォッチ「Instinct」シリーズ、フィットネス・ウェルネスライフをサポートする「Venu」シリーズ、多彩なゴルフ機能を備える「Approach」シリーズなどを、“東海エリア最大級の品揃え”でラインナップ。

ランニング、ゴルフ、サイクリング、ダイビング、アウトドアの専門デバイスも取り扱い、ゴルフ用弾道測定器「Approach R50」の試打ブースも用意する。

オープン記念キャンペーンとして、ウェアラブル製品を購入したユーザーにGarminオリジナル手ぬぐいをプレゼントする（なくなり次第終了）。また、ウェアラブル製品を2本同時購入すると定価から10％オフとなるほか、アクセサリーの購入割引、初期設定無料サービスなどの特典も提供する。