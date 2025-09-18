ガーミンジャパンは9月18日、タフネスGPSウォッチ「Instinct」シリーズ新製品として、「Instinct Crossover AMOLED」（インスティンクト クロスオーバー アモレッド）を発表した。9月25日に予約を開始し、10月2日に発売する。価格は通常モデルが92,800円、Tacticalモデルが107,800円。

Instinct Crossover AMOLED

二重構造ベゼルを採用し、MIL-STD-810（耐熱、耐衝撃、耐水）の品質試験をクリアした頑丈さを持ちつつ、スマートウォッチ機能も充実したGPSウォッチ。アナログ時計の発光針とデジタル表示を組み合わせ、時間や健康管理データを確認できる。

ラインナップは通常モデルと、ステルスモードやキルスイッチなどのミリタリー機能を備えた特別モデル“Instinct Crossover Tactical”の2種類。主な仕様は下記の通り。

Instinct Crossover AMOLED Instinct Crossover AMOLED Tactical サイズ／重量 46.6 x 46.6 x 15.1mm／67g ディスプレイサイズ 1.2インチ／390×390ピクセル ディスプレイ素材 AMOLED（フルカラー。レンズ：サファイアクリスタル） カラー Charcoal Grey（チャコールグレイ）、Sunburst / Cocoa（サンブラスト/ココア） Black（ブラック）

アウトドアで見やすいAMOLED画面、本体も頑丈に

新モデルではアウトドアで見やすいAMOLEDディスプレイを搭載。ベゼル形状は従来の八角形から1.2インチの円形画面に変更した。専用ウォッチフェイスも新登場し、アナログ針の位置に合わせてデータが見やすい位置へ自動で動く。

ウォッチ全体はマット仕上げ、エッジ部は高光沢のメタリックメッキを採用し、外周リングのマークはレーザー加工の彫刻とした。アワーマーカー（インデックス）の蓄光性も従来から向上。ベゼルはステンレススチールとなる。

新たにLEDフラッシュライトを搭載したほか、GNSSマルチバンドは最適なGPSモードを自動で選ぶ独自のSatIQ自動選択テクノロジーに対応し、位置精度を落とさずバッテリー稼働時間を最大化するという。

ミリタリー機能を加えたTactical版も用意

対応アクティビティは90種類以上。互換性のあるスマートフォンなどとペアリングし、同社デバイス間でランニングコースやトレーニングメニューをワイヤレスで共有できる「Garminシェア」を新搭載した。睡眠コーチやお昼寝検出といったヘルスケア機能も利用できる。

Instinct Crossover Tacticalのみの機能は以下の通り。

ステルスモードや暗視ゴーグルの互換性、ジャンプマスター、キルスイッチ、デュアルポジションフォーマットなどのタクティカル機能

ワイヤレス通信とデータ共有を無効にして位置情報の漏洩を防ぐ（ステルスモード）

暗視ゴーグルに対応する緑色ライト（LEDフラッシュライト）

防水機能は10ATM（100m防水）、バッテリー駆動時間はスマートウォッチモードで約14日間、GPSモードで約29時間。衛星測位はGPS／GLONASS／Galileo／みちびき（補完信号）をサポートする。

センサーは光学式心拍計、電子コンパス、気圧高度計、加速度計、温度計、血中酸素トラッキングを搭載。このほか、事故・転倒検出機能、スマホ探索、Suica対応のキャッシュレス決済機能なども利用可能だ。