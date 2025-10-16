Anker常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストアは、東北エリア初出店となる常設直営店「Anker Store Outlet 仙台港」を、10月23日にオープンする。東日本での展開店舗において最大級の広さを備えることが特徴。

Anker Store Outlet 仙台港のイメージ図

「Anker Store Outlet 仙台港」は、R仙石線「中野栄駅」から徒歩8分のエリアにある「三井アウトレットパーク 仙台港」の2Fに開店。アウトレットならではの割引製品を含む、Ankerグループ製品約420種類を展開する。専門スタッフへの相談も行える。

AnkerブランドやSoundcoreブランド、Eufyブランドの製品を中心に取り扱い、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズやポータブル電源の展示コーナー、オーディオ機器やロボット掃除機、プロジェクターの体験コーナーも用意。同社モバイルバッテリーの下取り・買い替えサポートにも対応する。

オープン記念として、2025年10月23日から11月3日の12日間限定で「Anker Store Outlet 仙台港」内の対象製品が10％割引となるキャンペーンも実施する。