季節の変わり目。衣替えの時期になると、収納の見直しに頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。そんなに買っていないつもりでも、気づくと洋服やタオルなどが増えていて収納が追いつかず、無理やりタンスに押し込んでしまうことも……。
この記事では、スリコの「たためるメッシュ窓付き収納：M」をご紹介します。
3COINSの「たためるメッシュ窓付き収納：M」
- 商品名：たためるメッシュ窓付き収納：M
- 価格：1,650円
- サイズ：約高さ33×幅50×奥行き40cm（組み立て時）
- カラー：アイボリー
- 素材：ポリエステル、塩化ビニル樹脂、鉄、ポリプロピレン、MDF
- 耐荷重：約10kg
- 販売ショップ：3COINS
商品の特徴
スリコのたためるメッシュ窓付き収納：Mは、通気性のよいメッシュ生地でできた収納ケース。湿気がこもりにくい設計なので、衣類や寝具の収納にぴったり。組み立て時は約高さ33cm×幅50cm×奥行き40cmと十分なサイズ感があり、ワイヤーでしっかり自立するため、型崩れの心配もありません。
上面と前面の2か所に開閉口があるのも魅力。前面は透明な窓になっているので、中に何が入っているか一目で確認できます。どちらの開口部もファスナーが両開きになっており、スムーズに開閉が可能。保管場所を選ばず、どこに置いても中身が取り出しやすいので、どんな場所でも快適に使えそうです。
側面に持ち手が付いているため、持ち運びも楽々。高い場所への出し入れや、衣替えで収納ケースごと移動するのもスムーズに。使用しないときはコンパクトに折りたたんでスリムに収納できるので、場所を取らずに保管できるのも嬉しいポイント。Mサイズの他にSサイズも展開されており、収納したいものの量やスペースに合わせて選べますね。
筆者が実際に使ってみたところ、厚手の毛布と布団カバーをまとめて入れても、まだ余裕があるほど収納力があります。通気性もいいメッシュ素材の収納ケースなので、安心して冬物のカーディガンやセーターなどもたっぷりと収納できそうだと感じました。
Mサイズだと、クローゼットで冬物や布団などを収納するのに便利なサイズ感ですが、Sサイズだと一般的なカラーボックスにもちょうどいいサイズなので、お子さんの衣類や小物収納にぴったりだと思いました。筆者も店頭で見かけたら、ぜひSサイズもゲットしたいです。
大容量なだけでなく、機能性にもこだわった収納ケースをお探しの方は、スリコの「たためるメッシュ窓付き収納：M」を試してみてはいかがでしょうか。