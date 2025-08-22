夏のお出かけは荷物にも気を遣いますよね。冷たい状態を保ちたい飲み物やおやつは、保冷バッグに頼りがちですが、大きくてかさばるものも多くて困っていました。

この記事では、ちょっとしたお出かけに便利な保冷グッズ、スリコの「《クールネックバンドが入る！》保冷ポーチ」をご紹介します。

3COINSの「《クールネックバンドが入る！》保冷ポーチ」

商品の特徴

シンプルなアイボリーカラーのデザインがかわいい

スリコの《クールネックバンドが入る！》保冷ポーチは、バッグに入れて持ち運ぶのに便利な、コンパクトサイズの保冷ポーチ。見た目はアイボリーカラーのシンプルなデザインで、保冷ポーチには見えないナチュラルさが魅力。内側はアルミ蒸着シートになっており、冷たさをキープしてくれます。

保冷機能は、朝からお昼くらいまでならしっかりと感じられました。長時間の保冷を目的とした製品ではないとのことですが、ちょっとした外出や日常づかいには十分な保冷力を感じています。洗濯やアイロンがけはできないアイテムですが、汚れた場合は乾拭きか、固く絞った布等で拭き取れば、清潔に使用できそうです。

クールネックバンドが3つ入るほどの大きさ

実際にクールネックバンドを入れてみたところ、ギリギリ3つ入るほどの大きさでした。ポーチはやわらかい素材なので、固形のものを入れてもしっかりファスナーを閉じられます。夏のレジャーや公園遊びなどの外出時に、家族やお子さんの分のクールネックバンドをこれ一つに入れて保冷できるのはありがたいですね。

筆者は子どものおやつや離乳食、ちょっとした冷たい飲み物やパンなどを入れるのに使っています。暑い季節は、保冷バッグほど大きくなくても冷たさをキープしてくれる、このコンパクトなサイズ感が使いやすいです。横幅がスリムで、バッグの中に入れても場所をとらず、荷物が多い日でもスムーズに持ち運べますよ。

子どものおやつや離乳食を入れておくのにもちょうどいい大きさ

柄などがなく、シンプルなデザインのアイボリーカラーなところも気に入っています。どんなバッグに入れても馴染みますし、使い勝手がいいですね。出先で冷蔵食品やコンビニアイスを買ったときにも、さっとこのポーチに入れておけるので、常にバッグに入れてあると安心感があります。

コンパクトで持ち運びやすい、スリコの「《クールネックバンドが入る！》保冷ポーチ」を試してみてはいかがでしょうか。