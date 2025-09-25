インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月25日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、Samsung Galaxyスマートフォンの最新モデル全7機種を10月2日から販売開始すると発表した。MVNOが同ブランドの全シリーズをフルラインアップで提供するのは国内初だという。

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A36 5G

ハッピーオータムキャンペーンの対象にも追加

新たに販売されるのは、ミドルレンジモデルの「Samsung Galaxy A25 5G」「Samsung Galaxy A36 5G」、準フラッグシップモデルの「Samsung Galaxy S24 FE」、フラッグシップモデル「Samsung Galaxy S25」「Samsung Galaxy S25 Ultra」、折りたたみ型の「Samsung Galaxy Z Flip7」「Samsung Galaxy Z Fold7」の計7機種。いずれも正規SIMフリー版の全色・全容量をそろえ、一括払いに加えて回線契約と同時申し込みで24回払いも選べる。

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S25

販売端末は「ハッピーオータムキャンペーン『スマホ大特価セール』」の対象となり、IIJmioモバイルサービス ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入で申し込み、対象端末を同時購入すると、11月20日まで特別価格が適用される。

例えば、Galaxy A25 5Gは通常価格27,800円（24回払いは月額1,167円）のところ9,980円（24回払いは月額418円）、Galaxy A36 5Gは49,800円（24回払いは月額2,080円）が29,800円（24回払いは月額1,243円）、Galaxy S24 FEは79,800円（24回払いは月額3,334円）が69,800円（24回払いは月額2,909円）。

さらに、Galaxy S25（12GB/256GB）は129,000円（24回払いは月額5,380円）が109,800円（24回払いは月額4,577円）、Galaxy S25（12GB/512GB）は147,000円（24回払いは月額6,128円）が129,800円（24回払いは月額5,409円）、Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）は199,800円（24回払いは月額8,328円）が179,800円（24回払いは月額7,493円）、Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）は217,800円（24回払いは月額9,076円）が199,800円（24回払いは月額8,327円）、Galaxy S25 Ultra（12GB/1TB）は253,800円（24回払いは月額10,583円）が234,800円（24回払いは月額9,784円）。

このほか、Galaxy Z Flip7（12GB/256GB）は164,800円（24回払いは月額6,876円）が149,800円（24回払いは月額6,243円）、Galaxy Z Flip7（12GB/512GB）は182,900円（24回払いは月額7,624円）が169,800円（24回払いは月額7,076円）、Galaxy Z Fold7（12GB/256GB）は265,750円（24回払いは月額11,078円）が244,800円（24回払いは月額10,201円）、Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）は283,750円（24回払いは月額11,826円）が259,800円（24回払いは月額10,826円）、Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）は329,320円（24回払いは月額13,729円）が299,800円（24回払いは月額12,493円）となっている。

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold7

また、既存ユーザーを対象に「応募者限定Galaxy割引キャンペーン」も実施し、期間中に事前応募することで10月2日から10月31日まで利用できる割引券が進呈される。対象はGalaxy A25 5G、A36 5G、S24 FE、S25シリーズ、S25 Ultraシリーズ、Z Flip7シリーズ、Z Fold7シリーズで、割引額は4,950円から最大14,960円。。詳細はキャンペーンサイトで確認できる。