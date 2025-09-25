カシオ計算機は9月25日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、プロゴルファー石川遼選手のシグネチャーモデル第5弾「GA-2100RI25」を発表した。11月7日に発売する。価格は23,100円。
八角形ベゼルの薄型ケースにスケルトン仕様の文字板を採用
GA-2100RI25は、八角形ベゼルを特徴とする「GA-2100」をベースに、ゴルフスイング中も邪魔にならない薄型ケースを採用。文字板にブルー、全体にホワイト、差し色にオレンジを配し、ゴルフウェアに合わせやすいカラーリングに仕上げた。
文字板はスケルトン仕様で、12時位置と裏蓋に石川選手のサインを刻印。さらにオリジナルトレーディングカードを同梱したスペシャルパッケージで展開される。
GA-2100RI25の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
- 質量：約56 g
- ケース・ベゼル材質：：カーボン
- バンド：：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）／カーボンコアガード構造
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～215 mm
- その他機能：ワールドタイム（48都市、31タイムゾーン＋UTC）、ストップウオッチ（1/100秒／1秒、24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大24時間）、アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替）、針退避、操作音ON／OFF切替、月差±15秒