カシオ計算機は9月25日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、プロゴルファー石川遼選手のシグネチャーモデル第5弾「GA-2100RI25」を発表した。11月7日に発売する。価格は23,100円。

八角形ベゼルの薄型ケースにスケルトン仕様の文字板を採用

GA-2100RI25は、八角形ベゼルを特徴とする「GA-2100」をベースに、ゴルフスイング中も邪魔にならない薄型ケースを採用。文字板にブルー、全体にホワイト、差し色にオレンジを配し、ゴルフウェアに合わせやすいカラーリングに仕上げた。





12時位置に石川遼選手のサインを施したスケルトン文字板

文字板はスケルトン仕様で、12時位置と裏蓋に石川選手のサインを刻印。さらにオリジナルトレーディングカードを同梱したスペシャルパッケージで展開される。

石川遼選手のサインを施した裏蓋

トレーディングカードが付属したスペシャルパッケージ

GA-2100RI25の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W45.4×D11.8×H48.5mm

W45.4×D11.8×H48.5mm 質量： 約56 g

約56 g ケース・ベゼル材質： ：カーボン

：カーボン バンド： ：樹脂バンド

：樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）／カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）／カーボンコアガード構造 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～215 mm

145～215 mm その他機能： ワールドタイム（48都市、31タイムゾーン＋UTC）、ストップウオッチ（1/100秒／1秒、24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大24時間）、アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替）、針退避、操作音ON／OFF切替、月差±15秒

付属のトレーディングカード