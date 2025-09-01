カシオ計算機は9月1日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、NBAロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁選手のシグネチャーモデル第5弾「GM-5600RH」を発表した。9月5日に発売する。価格は39,600円。

ブラック＆レッドのカラーリングで力強さと情熱を表現

八村選手とG-SHOCKのコラボは今モデルで5回目。今回の「GM-5600RH」は、メタルベゼルを採用した「GM-5600」をベースモデルとし、力強さを感じさせるブラックを基調に、情熱的なレッドをアクセントとして配したデザインが特徴となる。

フェイス上部と裏蓋には、漢字の「八」と刀を組み合わせて「Hachimura」の「H」を象徴したオリジナルロゴ「ブラックサムライ」を刻印。八村選手のルーツとアイデンティティを表現している。さらに、遊環には本人のサインを刻み、シグネチャーモデルならではの特別感を演出したという。

製品正面

また、ベゼルやボタンには耐摩耗性を高めるIP（イオンプレーティング）処理を施し、バンドの主な樹脂パーツには再生可能な有機資源を原料としたバイオマスプラスチックを採用。環境への配慮と耐久性を両立している。

「GM-5600RH」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W43.2×D12.9×H49.6 mm

W43.2×D12.9×H49.6 mm 質量： 約80g

約80g ケース・ベゼル材質： 樹脂・ステンレススチール

樹脂・ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 200 m防水（20気圧）

200 m防水（20気圧） ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 表面加工： ブラックIP（ベゼル部）

無機ガラス 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～215 mm

145～215 mm その他機能： 1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、報音フラッシュ機能、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

パッケージ