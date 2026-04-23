カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のエクストリームスポーツ向けシリーズ「G-LIDE」新製品として、同シリーズ初の心拍計測機能を搭載した「GBX-H5600」を発表した。5月15日に発売する。

カラーはブルー（GBX-H5600-2）とブラック（GBX-H5600-1）の2種類で、価格はいずれも44,000円。

GBX-H5600 キービジュアル

「G-LIDE」は、潮の様子を表すタイドグラフや月齢・月の満ち欠けを示すムーンデータなど、サーフィンをはじめとする海辺・水辺のアクティビティに特化した機能を備えるモデル。

「GBX-H5600」は、こうした機能に加え、心拍計測が可能な光学式センサーと加速度センサーを備え、運動中のコンディションをリアルタイムで可視化するほか、距離や消費カロリーも計測できる。

ランニング、ウォーキング、ジムワークアウト、インターバルトレーニングの4つのアクティビティに対応したトレーニング機能も搭載し、計測データはポラール・エレクトロ社のアルゴリズムを活用して評価・分析され、公式スマホアプリ「CASIO WATCHES」で確認できる。

表示には屋外視認性の高いMIP液晶を採用。ベゼルには半透明樹脂を使用し、クリアカラーを通して内部構造が透けて見えるシースルーデザインに仕上げた。ベゼル・ケース・バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用し、環境負荷の低減にも配慮している。

心拍計測が可能な光学式センサー

トレーニング分析／睡眠解析機能

MIP液晶

シースルーデザインベゼル

主な仕様は以下のとおり（両モデル共通）