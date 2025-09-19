レノボ・ジャパンは、2025年9月20日～9月23日までの4日間、東京・表参道エリアにて『可能性を広げ、新しい自分に出会う』ことをテーマにした体験型ポップアップイベント「Lenovo AI PC Studio」を開催する。前日となる9月19日、メディア向けに実施された先行内覧会に参加してきた。

「Lenovo AI PC Studio」は“自己表現”と最新技術を融合させ、レノボのAI PCを幅広い層に楽しんでもらうポップアップイベント。場所は東京メトロ表参道駅 A3／A5出口から徒歩1分の表参道ミュージアム1で開催される（住所は東京都南青山3-18-19 フェスタ表参道ビル 新舘1F）。

イベントでは、プロカメラマンによる「プロフィール写真撮影」、未来の働き方をAIが考える「AIみくじ」、レノボの最新PCでAI機能を実際に試せる「AI体験ブース」および「最新AI PCのタッチ＆トライ」の4つのコーナーを楽しめる。

特に、好きなレノボ製PCを手に持って自分の写真を撮影する「プロフィール写真撮影」は、レッドとブルーの照明を組み合わせ、プロカメラマンが顔の向きや表情などをアドバイスしながら撮影していく本格的なもの。撮影写真のデータはその場で確認したのちQRコードからダウンロード、そのままSNS投稿できるようになっている。

プロカメラマンが表情やポーズをアドバイスしながらテンポ良く撮影していく

最新PCのAI機能が実際にどう役立つか？ を試せる

イベント会場中央はレノボのAI PCが円形に並べられ自由に試せる「最新AI PCのタッチ＆トライ」スペースになっていた。

展示されているノートPCは「Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10」（2025年1月発売）や「Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen10」（2025年2月発売）、「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」（2025年1月発売）などで、展示機はいずれもAI処理向けチップ（NPU）の処理性能が最大48TOPSとなるIntel Core Ultra シリーズ2（200Vシリーズ）を搭載。マイクロソフトがうたうAI機能を搭載した「Copilot+ PC」となっている。

試用スペースの近くには、AI機能の体験に特化した「AI体験ブース」を用意。ここでは実際の仕事で役立つAI機能や、イラスト・写真をAIが補正するクリエイティブワーク、旅行プラン作成やレシピ提案など生活の中で役立つAI機能などを実際に試すことができた。

「最新AI PCのタッチ＆トライ」コーナー。多彩なレノボAI PCが並ぶ

Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10の天板。耐衝撃ガラスカバーで青色に奥行を持たせ、とても綺麗な見た目だ

Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10を開いたところ。Webカメラは画面埋め込み式となる世界初のアンダーディスプレイ設計を採用。画面占有率は98％を実現している

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen10。タッチペン対応のコンバーチブル型2in1 PCで、画面はOLED ディスプレイ。クリエイター向けPCに位置付けられている

「AIみくじ」はAIが考える今後の働き方をおみくじ形式で紹介するもの。パネルに書かれた診断チャートから自分のカラーを選び、該当するカラーのおみくじカードを壁から取る形となる。診断に沿った新しい働き方とイベントのおすすめ体験コーナーがカード裏に記載されており、AIのメリットを実感……というよりはAI PCで何を試したらいいかわからない人向けのちょっとしたお楽しみコンテンツといった位置付けだ。

ちなみに会場でプロフィール写真を撮影したり、AI PCを試したりするとスタンプがもらえる。スタンプを3つ集めるとノートPC「Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 10」やマウス「Lenovo Yoga Proマウス」などの景品が当たるカプセルくじも楽しめる。

青色のおみくじカードを引いてみた

意外と知られていない、「最新PCで何ができるか」

2025年9月20日～23日に開催する「Lenovo AI PC Studio」は、ハイブランドの路面店が並ぶ表参道という立地でのイベントだ。

これについてレノボ・ジャパン マーケティング統括本部 コンシューマー事業部 レノボブランドマネジメントを担当するJade Lee氏は、“ガジェット好きが集まる場所”である東京・秋葉原とは異なり、自己表現を大事にする若年層からPCに詳しくない一般のビジネスパーソンまで、PC好きだけでなく幅広いユーザーへタッチポイントを広げることが目的だと説明した。

ガジェットに特段の興味がない一般ユーザーはパソコンについての“古い概念”が浸透しており、「最新のAI搭載PCがどんなものか、知らない方がまだ多いんです。仕事やSNS投稿に関して実は色々できるよ、という体験をしてもらえれば。プロカメラマンがプロフィール写真を撮影してくれるコーナーもあるので、『写真撮りたい』というだけで来てもらっても大丈夫です」とのこと。秋分の日（9月23日）までの期間、表参道の近くに来る機会があれば立ち寄ってみてもいいかもしれない。