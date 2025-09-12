レノボ、3カ月分のXbox Game Passが付属するタワー型ゲーミングPC「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」

レノボ・ジャパンは9月12日、エントリー向けに展開するLOQシリーズからタワー型デスクトップPC「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」を発売した。直販では149,820円。
AMD Ryzen 7 8745HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載するゲーミングPC製品。カスタマイズ可能なARGBライティングを備え、クリアサイドパネル越しに中身を見ることが可能。3ヵ月の無料Xbox Game Passが付属し、一部モデルでは24時間365日対応のテクニカルサポート「Legion Ultimate Support」も利用できる。
- OS: Windows 11 Home 64bit
- CPU：AMD Ryzen 7 8745HX（8コア / 16スレッド）
- GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB
- メモリ：16GB DDR5 5600 UDIMM
- ストレージ：512GB SSD M.2 Gen4
- 通信：Wi-Fi 6、1GbE LAN
- 拡張性：USB 3.2 Gen1 / Gen2、HDMI、Type-C、RJ-45、PCIeスロット
- ソフトウェア：Legion SpaceによるAIゲーミング最適化
- 筐体カラー：LUNA GREY（26L）
- レノボオンライン価格：149,820円（税込）
- 発売日：2025年9月12日