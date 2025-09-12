レノボ・ジャパンは9月12日、エントリー向けに展開するLOQシリーズからタワー型デスクトップPC「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」を発売した。直販では149,820円。

レノボ、3カ月分のXbox Game Passが付属するタワー型ゲーミングPC「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」

AMD Ryzen 7 8745HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載するゲーミングPC製品。カスタマイズ可能なARGBライティングを備え、クリアサイドパネル越しに中身を見ることが可能。3ヵ月の無料Xbox Game Passが付属し、一部モデルでは24時間365日対応のテクニカルサポート「Legion Ultimate Support」も利用できる。