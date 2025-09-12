レノボ、有機EL 27型の4K・240Hzゲーミングモニター「Lenovo Legion Pro 27UD-10」

レノボ・ジャパンは9月12日、ゲーミングモニターの新製品として「Lenovo Legion Pro 27UD-10」を発売した。同社公式オンラインサイトでの直販価格は153,780円前後。
有機ELパネルを採用し、レノボのUHD PureSight OLEDに準拠するゲーミングモニター製品。最大240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を備え、Dolby Vision、DisplayHDR TrueBlack 400、AMD FreeSync Premium Pro、VESA Adaptive Syncをサポート。sRGBとDCI-P3を99%カバーし、Delta E<2の色精度を実現してクリエイティブ用途にも利用できる。
- 解像度：3840×2160（UHD）
- パネル：OLED、DCI-P3 99%、sRGB 99%
- リフレッシュレート：最大240Hz
- 応答速度：0.03ms（GtG）
- HDR：DisplayHDR True Black 400
- 接続端子：HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4 ×1、USB Type-C（DP Alt Mode）×1、USB Type-C 3.2 Gen2（アップストリーム）×1、USB 3.2 Gen1 ×3（ダウンストリーム）
- スタンド機能：高さ調整、チルト、スイベル、ピボット対応
- 同期技術：AMD FreeSync Premium Pro、VESA Adaptive Sync
- 保証：3年間の国内保証