コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月18日、年間を代表するゲームタイトルを選考・表彰する「⽇本ゲーム⼤賞 2025」の詳細を発表した。同賞の表彰は今年で29回目。年間作品部門とフューチャー部門の授賞式の開催概要に加え、ゲームデザイナーズ大賞の審査員8名も明らかにされた。

年間作品部門は9月23日、フューチャー部門は9月28日に発表

年間作品部門の発表授賞式は9月23日18時から、東京都千代田区のイイノホールで開催される。授賞式にはTGS2025オフィシャルサポーターの本郷奏多さんと、ピアニストのハラミちゃんが登壇する。フューチャー部門の発表授賞式は9月28日13時から、幕張メッセのTGS2025イベントステージで実施され、両授賞式ともオンラインで無料ライブ配信される。

トップクリエイターが「創造性」や「斬新性」を基準に選ぶ「ゲームデザイナーズ大賞」では、審査員8名が決定した。今年度は審査員長の桜井政博氏をはじめ、飯田和敏氏、イシイジロウ氏、神谷英樹氏、小高和剛氏、トビー・フォックス氏、外山圭一郎氏、ヨコオタロウ氏が審査にあたる。

さらに、今後の発売が期待される作品を対象とするフューチャー部門では、東京ゲームショウ2025で発表・展示された未発売作品への一般投票をオンラインで受け付ける。投票期間は9月25日10時から9月27日16時までで、投票者の中から抽選で200人に受賞ソフトやオリジナルグッズが贈られる。