セガは9月18日、9月25日～28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）に出展するセガ/アトラスブースの詳細を発表した。

セガ/アトラスブース 外観イメージ

TGS2025期間中、セガ/アトラスブースでは人気インフルエンサーやゲスト出演による「ファンタイムSHOW」を開催。今年は全ステージプログラムをセガ公式YouTubeで生配信し、会場外からでもリアルタイムで楽しめる。

27日の一般公開日には、人気YouTuberグループFischer's（モトキ/ダーマ/マサイ）が出演する『ソニックランブル』スペシャルステージや、2BRO.（兄者/弟者/おついち）による『ソニックレーシング クロスワールド』スペシャルステージを実施。また、人気FPSプレーヤーのときど氏らが『New VIRTUA FIGHTER』Projectの最新情報を紹介するステージも予定されている。さらに、ペルソナシリーズでは楽曲の歌唱で人気のAzumi TakahashiやLotus Juiceらによるスペシャルライブも開催する。

ブースでは『ソニックレーシング クロスワールド』『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』『ペルソナ３ リロード』などの人気タイトルの試遊を用意。体験者には各タイトル専用の記念品が配布される。

『ソニックレーシング クロスワールド』では全14種類の缶バッジをランダムで配布。『ボーダーランズ 4』では限定デザインのリッパーマスクや銃うちわなど、ファンにはたまらないアイテムを用意。また、射的やキックターゲットなどのミニゲームも設置され、成功者には特別なノベルティをプレゼントする。

物販コーナーでは、セガロゴをモチーフにしたTシャツやマグカップなど定番アイテムに加え、『ソニックレーシング クロスワールド』のストリートアート風Tシャツ（5,000円）や、2BRO.×SONICコラボのショットカードイメージコレクション（600円）など、TGS2025限定の新作グッズを販売。さらに『龍が如く』20周年記念アイテムとして金メッキ代紋缶バッジや一番せんべいなども販売する。

会場で商品を購入した来場者には、先着でキャラクターコースター（全5種）のうち1枚をプレゼント。なお、一部商品はセガストアオンラインでも後日購入可能となる予定だ。

各イベント・試遊内容の詳細はセガ／アトラスTGS2025特設サイトにて確認してほしい。

販売グッズ（一部）

「セガロゴ」Home Series ヴィンテージマグカップ ネイビー 2,530円

『龍が如く』冷感タオル 応龍＆龍魚 2,200円|

『龍が如く』20周年記念 一番せんべい 1,720円

『龍が如く』20周年記念 金メッキ代紋缶バッジ vol.1【全5種／単品】1,210円|

『SHINOBI 復讐の斬撃』クリアファイル 440円

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 アクリルジオラマ 4,400円

P5X クリアファイル＆ポストカード＆缶バッジセット 1,210円|