サードウェーブは9月16日、9月25日～28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）へのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」ブース出展にあたり、ステージイベントの一部を発表した。

今回開催が発表された「ぶいすぽっ！カスタム＠TGS2025」は、人気FPS『Apex Legends』を使った視聴者参加型のカスタムマッチイベント。ぶいすぽっ！メンバーが全員参加する。

開催日時は9月28日（日）13:30～16:00を予定している。ぶいすぽっ！チームと視聴者チームに分かれてカスタムマッチを行う。参加希望の受付方法などは後日発表される。

会場となる「GALLERIA BASE TOKYO GAME SHOW 2025」ブース（Hall6 06-C09）では、ステージイベント以外にも多彩なコンテンツを用意。Touch & Try!コーナーでは人気PCゲームでGALLERIAの最新機種を体験でき、試遊者にはオリジナルノベルティをプレゼントする。

コラボPC展示コーナーではプロゲーマーやストリーマーとコラボした特別仕様PCを展示し、ぶいすぽっ！コーナーではVSPO! GEARゲーミングマウスの試遊も可能だ。来場者にはGALLERIA製品で使用できる期間限定クーポンやオリジナルノベルティグッズを配布する。

イベントの詳細は特設サイトで確認できる。「ぶいすぽっ！カスタム」の配信は、ぶいすぽっ！公式YouTubeチャンネルとGALLERIA公式Twitchで行われる。