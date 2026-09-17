UGREENは、9月11日(金)に同社のブランドアンバサダーとして俳優の山﨑賢人さんを迎えたことを発表。また同日より、山﨑さんが出演する新CMが公開されたこともアナウンスしました。

本記事では、その発表会の様子を交えながら、UGREENが山﨑さんを起用した背景や新CM『Good Choice, Colorful Life.』に込められたメッセージに迫ります。

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UGREENと山﨑さんの“真摯に向き合う姿勢”が重なり合う

UGREENは、スマートフォンやPC、タブレットなどのデバイスに繋いで使う周辺機器で知られる世界的な企業。先進的な技術を積極的に取り入れつつ、目に見える機能だけでなく細部のデザインや使い勝手のよさ、品質の高さなどにこだわった製品づくりで支持を集めています。

そのブランドアンバサダーに起用されたのが、映画やテレビドラマ、配信ドラマ、CMなどで幅広く活躍する山﨑賢人さんです。

これまでシリアスからコミカルまで幅広い“難役”を演じてきた山﨑さんは、一つひとつの役に真摯に向き合い、徹底した役作りを行うことでも知られています。ときには表情や仕草だけでなく体つきまでガラリと変え、人間の複雑な内面から過酷なアクションまでを圧倒的な説得力で表現してきました。

一方でUGREENも、暮らしに真摯に向き合ってきた企業です。テクノロジーの進化を追うだけでなく、使う人の日常に目を向けて快適な体験を届けることを大切にしながら、よりよい製品を追求してきました。

“作品”と“製品”という違いはありますが、それらを届ける先にいる一人ひとりに真摯に向き合い、表から見えない部分にまで徹底してクオリティを追求しながらよりよい体験を届けるためこだわる姿勢には重なる部分が感じられます。今回、UGREENが山﨑さんを起用したのは、ごく自然な成り行きと言えるのかもしれません。

山﨑さんが出演するUGREENの新CM『Good Choice, Colorful Life.』は、そうした両者の共通する想いから誕生したもので、「安心して選べる、よりよい選択が、より多彩で快適な毎日につながる」というメッセージが込められているそうです。

発表会当日、山﨑さんはCMについて「日常の生活を彩るというか、そういう雰囲気がすごく出ている素敵なCMになったなと思って、すごく嬉しいです」とコメント。また、「素敵な商品が多かったので、自分の生活で使うならどういう風に使うだろうなと考えながら撮影するのがすごく楽しかったです」と撮影を振り返りました。

さらにイベントでは、UGREENのAI NASに搭載された検索機能を体験。「めちゃめちゃ簡単でした。何年も前のデータとかも残せているわけじゃないですか。それをこんな簡単に文字で調べて、ぱっと出せるのは本当にすごい技術だなと思います」と、その使い勝手に驚いた様子を見せます。

また、普段から写真を撮ることが多いという山﨑さんは、「いろんなところに撮影で行かせてもらっていて、その土地の建物とか自然とかを結構撮っているんですよ。そういうのをここに入れておいて、いい時に見返したら楽しいかなと思いますね」とコメント。ロケ先で撮りためた思い出の写真をAI NASで管理してみたいと語りました。

山﨑さんはUGREENというブランドについて「安心して、信頼して使えるメーカーという印象。（自分も)安全が一番大事だと思うので、何よりも使う人一人ひとりの安全を第一に考えているところにすごく感動しました」と話しました。

ちなみにCM撮影では「カメラワークがおもしろかった」とのこと。山﨑さんは「それに合わせて商品の魅力が伝わればいいなと思います。（演技)できた撮影で、すごく楽しかったですね。とてもよいCMになっていると思うので、ぜひ見てほしいです」と笑顔を見せました。

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CMでは山﨑さんが日常の中でUGREENの製品を使うシーンも登場します。ここからはそのラインナップの一部について、簡単に紹介して行きましょう。

『UGREEN Nexode Wavy 10000mAh モバイルバッテリー』

『UGREEN Nexode Wavy 10000mAh モバイルバッテリー』は、独自技術で高い安全性を実現。うっかり落としたりカバンの中でもみくちゃにされたりしても、安心して使用できるのが特徴です。またバッテリー温度や充電状態などがリアルタイムでディスプレイに表示されるため、目視できる機能も搭載。航空機内持ち込み基準に対応しているため、日常使いだけでなく、旅行や出張時に持ち運んで使用することも可能です。ストラップとしても使える充電ケーブルが内蔵されているのも便利なポイント。

『UGREEN Nexode Air 65W 急速充電器』

CMの中でスマホなどのデバイスを充電する際に登場するのが『UGREEN Nexode Air 65W 急速充電器』。スマホだけでなくタブレットやノートPCの充電にも使える高出力に対応しながら、コンパクトな本体を実現しており気軽に持ち運べます。接続したデバイスに合わせて自動で最適な電流に調整する機能や、発熱状況に応じて出力を自動調整する機能が搭載されているため、過充電などの心配なく安心して使うことが可能です。

瞬間「冷」度

『UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器

25W(スタンド式）』

『UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W(スタンド式）』は、ペルチェ素子とファンを組み合わせて急速充電時の発熱を効率的に抑える仕組みを搭載した充電器。高速なワイヤレス充電規格Qi2 25Wにも対応しているため、朝の準備中のような限られた時間でもスピーディーにデバイスのバッテリーを回復できます。充電状況を確認できるディスプレイや充電中に異常を自動検知して制御する機能も搭載していて安心。1台でiPhone、AirPods、Apple Watchをまとめて充電できるのも嬉しいポイントです。

『UGREEN NASync DXP4800 GT』

『UGREEN NASync DXP4800 GT』は、高性能CPUと超高速LANに対応したネットワーク接続型ストレージ(NAS)。SATAを4基、M.2 SSDを2基備え、最大144TBの大容量を実現しており、大量の4K動画やRAW画像などを1台にまとめて保存しておけます。ネットから完全遮断してオフライン運用できたり、強固なセキュリティ機能が搭載されているなど安全性が高いのも特徴。ネットワーク知識の少ない初心者に優しいOSや、直感的な操作でNASを管理できるスマホアプリが用意されているのも魅力的なポイントです。

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いずれの製品も、UGREENらしく“性能”だけでなく“安全性”や“信頼性”、“品質”を重視した設計になっています。また、日常の小さな不便を解消し、より快適な体験につながるよう、テクノロジーが身近な部分に取り入れられているのも特徴。まさにCMに込められた「Good Choice, Colorful Life.」というメッセージを体現する製品と言えそうです。

CMを見て気になった方は、一人ひとりの日常に寄り添うUGREENというブランドに目を向けてみてはいかがでしょうか。そして、ぜひ自分の“Good Choice”を見つけ、彩り豊かで快適な毎日を実現してみてください。

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クーポンコード：「MYNAVI0907」

有効期限：2026年9月14日(月)～2026年10月19日(月)

対象製品：新CMで紹介された4製品

(UGREEN Nexode Wavy 20000mAhモデルは対象外、その他の製品は全カラーが対象)

使用可能な販売先：UGREEN公式ストア・Amazon

※公式ストア・Amazonともに同一のクーポンコードをご利用いただけます。

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