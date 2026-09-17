米Googleは9月16日（現地時間）、スマートホーム基盤「Google Home」向けのMCP（Model Context Protocol）サーバー「Home MCP」の早期アクセス提供を開始した。

Antigravity、Claude、Hermes、OpenClawなどのMCP対応AIエージェントから、Google Homeエコシステム内の機器やイベント履歴にアクセスできるようにする。対象にはGoogle Nestのカメラやドアベル、Nest Thermostatのほか、Matter対応照明などGoogle Homeに接続された機器が含まれる。

Home MCPでは以下のような機能を提供する。

list_homes：ホーム構成の取得

list_home_resources：デバイスや属性の確認

list_home_states：リアルタイム状態の取得

run_home_actions：機器操作

list_home_history：過去の状態変化やイベント履歴の検索

AIエージェントはこれらのMCPツールを通じて、家や部屋の構成、接続されたデバイス、機器の状態、過去のイベント履歴など、家庭内の状況に関する情報を取得できる。Googleは、これによって次のような用途が可能になるとしている。

ホーム内で起きた出来事の分析や、それに関する質問への回答

複数の部屋に設置したカメラ映像の要約

ユーザーに代わる機器の操作

スマートホーム用ダッシュボードの作成

たとえば、「家は施錠されているか」「屋外の照明をすべて消して」「外出中に何が起きたか」といった自然言語による指示や質問をAIエージェントに与え、Google Homeの情報取得や機器操作を実行できる。

Home MCPにはレート制限などの安全保護機能が組み込まれており、ドアの解錠をはじめとする機微な操作は禁止されている。エージェントによるHome MCPへのアクセス権は、Google HomeアプリまたはGoogleアカウントのページからいつでも取り消せる。

早期アクセスは同日から、米国のGoogle Home Premium Advanced契約者を対象に、英語環境で順次提供される。

利用にはGoogle Cloudプロジェクトを用意した上で、Home MCPへのアクセス承認、Home APIの有効化、OAuthクライアントIDなどの認証情報を作成する必要がある。その後、MCPの設定情報を対応するAIエージェントに渡して接続を設定し、GoogleアカウントでサインインしてGoogle Homeへのアクセス権を付与する。

開発者向けドキュメントでは、Antigravity、Claude Cowork、OpenClawについて、それぞれHome MCPを手動で設定する手順も公開している。