LGエレクトロニクス・ジャパンは、LGの各種最新製品を展示する「Life’s Goodイベント」を家電量販店で順次開催する。まずは東京・千代田区に位置する「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」から始め、首都圏および関西エリアの家電量販店にて順次展開。2025年発売の各種新製品を展示し、来場者にLGの最新家電を体験してもらう取り組みだ。

世界初の透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」

イベントでは、世界初の透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」や、応援購入サービスMakuakeで1億2100万円超の支援を獲得した「LG Smart Monitor Swing」、猫オーナー向けのマルチ機能空気清浄機「LG PuriCare AeroCatTower」、衣類ケア家電の大容量モデル「The All New LG Styler」といった注目商品を展示する。

なかでも「LG SIGNATURE OLED T」は2025年7月に日本発売を発表し、国内では本イベント会場でしか見ることができない“レア”な製品。イベント開催に関する今後の情報は、随時LG公式HPおよびSNSで発信されるとのことだ。

ホイール付きで部屋の好きな場所に移動できる「LG Smart Monitor Swing」

キャットタワーを組み込み猫の体重を測れる空気清浄機「LG PuriCare AeroCatTower」

衣類ケア家電の大容量モデル「The All New LG Styler」

実施スケジュールは以下の通り。