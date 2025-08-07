LGエレクトロニクス・ジャパンは、LGの各種最新製品を展示する「Life’s Goodイベント」を家電量販店で順次開催する。まずは東京・千代田区に位置する「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」から始め、首都圏および関西エリアの家電量販店にて順次展開。2025年発売の各種新製品を展示し、来場者にLGの最新家電を体験してもらう取り組みだ。
イベントでは、世界初の透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」や、応援購入サービスMakuakeで1億2100万円超の支援を獲得した「LG Smart Monitor Swing」、猫オーナー向けのマルチ機能空気清浄機「LG PuriCare AeroCatTower」、衣類ケア家電の大容量モデル「The All New LG Styler」といった注目商品を展示する。
なかでも「LG SIGNATURE OLED T」は2025年7月に日本発売を発表し、国内では本イベント会場でしか見ることができない“レア”な製品。イベント開催に関する今後の情報は、随時LG公式HPおよびSNSで発信されるとのことだ。
実施スケジュールは以下の通り。
|日程
|会場
|2025年8月9日（土）～8月25日（月）
|ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba（4階 テレビ売り場）
|2025年8月29日（金）～9月9日（火）
|ヨドバシカメラ マルチメディア梅田（3階 テレビ売り場）
|2025年9月18日（木）～9月24日（水）
|ビックカメラ日本橋三越（7階 テレビ売り場）
|2025年12月上旬
|ヨドバシカメラ マルチメディア梅田（3階 テレビ売り場）
|2025年12月中旬
|ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba（4階 テレビ売り場）