アークは5月30日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、最新ハイエンドタワー型PCケース「H9 Flow シリーズ」を標準採用するゲーミングPCの受注を開始した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

アーク、NZXT「H9 Flow RGB+」採用ゲーミングPC受注開始

NZXTの人気タワーケース「H6 Flow」シリーズの上位モデル、「H9 Flow RGB+ シリーズ」をケースに用いたゲーミングPC。最大10基のケースファン搭載をサポートして強力なエアフローを実現しており、アーク構成PCではケーストップには360mmラジエーターを採用した水冷一体型CPUクーラーを標準搭載する。

AMD Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 搭載モデル（AG-AG16X87AGB9-H9F）

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 9 9950X3D（4.3GHz/Turbo 5.7GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ144MB/TDP170W）

CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFi

メモリー 64GB（32GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600（KF556C36BWEAK2-64）

グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE（CM-H92FW-P1）

サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - NZXT C1200 Gold ATX 3.1 White（PA-2G2BW-JP）

Intel Core Ultra 9 285K GeForce RTX5090 搭載モデル（AG-IA24Z89AGB9-H9F）

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 9 285K（3.2GHz/Turbo 5.7GHz/24(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ38MB/TDP125W）

CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock Z890 Pro RS WiFi White

メモリー 64GB（32GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600（KF556C36BWEAK2-64）

グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE（CM-H92FW-P1）

サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - NZXT C1200 Gold ATX 3.1 White（PA-2G2BW-JP）

AMD Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 Ti 搭載モデル（AG-AG8X87AGB7I-H9F）

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600（KF556C36BWEAK2-32）

グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE（CM-H92FW-P1）

サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular シリーズ ATX3.0 WHITE（NE1000G M WHITE ATX3.0）

Intel Core Ultra 7 265K GeForce RTX5070 Ti 搭載モデル（AG-IA20Z89AGB7I-H9F）