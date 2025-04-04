パソコンショップアークは4月4日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドから、『モンスターハンターワイルズ』動作確認済みゲーミングパソコンの受注を開始した。いずれも構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応する。
『モンスターハンターワイルズ』を美しい画面でプレイできるというゲーミングPC。PCユーザーのこだわりを実現するために構成したとしており、アーク動作確認済みモデルではIntel Core Ultraプロセッサ搭載モデルとAMD Ryzen搭載モデルから好みや予算に応じて選択可能だ。
AG-AG8B65ARV8X-H5FM
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/Turbo 5.5GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ40MB/TDP65W）
- CPUクーラー PC COOLER CPS RZ400V2-WH サイドフロークーラー（RZ400V2-WH）
- マザーボード MSI B650 GAMING PLUS WIFI
- メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 SKhynix Black PCB Edition（SMD5-U32G88H-56BB-D）
- グラフィックス Radeon RX 7800 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 1TB SK Hynix Platinum P41 SSD シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース NZXT H5 Flow RGB (2024) WHITE（CC-H52FW-01）
- サイズ 225(W)mm x430(D)mm x465(H)mm
- 電源 750W - 80PLUS BRONZE - 玄人志向 KRPW-BK750W/85+
AG-IA20B86AGB7-AX9M
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU インテル Core Ultra 7 265K プロセッサー（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー MSI MAG CORELIQUID M360 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASRock B860 Pro RS WiFi
- メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 SKhynix Black PCB Edition（SMD5-U32G88H-56BB-D）
- グラフィックス GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB搭載 グラフィックスカード
- SSD 2TB Kingston NV3シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Antec AX90
- サイズ 210(W)mm x473(D)mm x486(H)mm
- 電源 750W - 80PLUS GOLD - MSI MAG A750GL PCIE5
AG-AG8B85MRD7X-TT3M
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
- CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060095-WW）
- マザーボード GIGABYTE B850M A ELT WF6E ICE（B850M A ELT WF6E ICE）
- メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 1.25Volt（KF556C36BWEAK2-32）
- グラフィックス Radeon RX 9070 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Thermaltalke The Tower 300 Snow（CA-1Y4-00S6WN-00）
- サイズ 342(W)mm x281(D)mm x551(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT Snow（PS-TPT-0850FNFAGJ-W）
AG-IA20Z89MGB7I-TT3M
- S Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU インテル Core Ultra 7 265K プロセッサー（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060093-WW）
- マザーボード ASRock Z890M Riptide WiFi
- メモリー 32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-6000 1.35Volt(KF560C36BBE2AK2-32)
- グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Thermaltake The Tower 300 Black（CA-1Y4-00S1WN-00）
- サイズ 342(W)mm x281(D)mm x551(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - MSI MAG A850GL PCIE5