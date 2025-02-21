アーク、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPC受注開始

アークは2月20日、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti搭載モデルをラインアップに追加して受注を開始した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載し、プロセッサにはIntel Core Ultra プロセッサー(シリーズ2)やIntel Core プロセッサー(第14世代)、AMD Ryzen 9000シリーズを幅広く選択可能なゲーミングPC製品。ケースも豊富なラインナップを用意しており、用途や好みに応じて選択できる。
AG-IA20Z89MGB7I-TT3
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：インテル Core Ultra 7 265K プロセッサー（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー：EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード：ASRock Z890M Riptide WiFi
- メモリー：32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-6000 CL36 1.35Volt(KF560C36BBE2AK2-32)
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB - Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Thermaltake The Tower 300 Black
- サイズ：342(W)mm x281(D)mm x551(H)mm
- 電源：850W - 80PLUS GOLD(MSI MAG A850GL PCIE5)
AG-AG8B85MGB7I-TT3
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
- CPUクーラー：EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード：ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
- メモリー：32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL36 1.25Volt(KF556C36BBEAK2-32)
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB - Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Thermaltake The Tower 300 Black
- サイズ：342(W)mm x281(D)mm x551(H)mm
- 電源：850W - 80PLUS GOLD(MSI MAG A850GL PCIE5)
AG-IA20Z89AGB7I-AC8
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：インテル Core Ultra 7 265K プロセッサー（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー：【ホワイトモデル】MSI MAG CORELIQUID E360 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード：ASRock Z890 Steel Legend WiFi
- メモリー：【ホワイトモデル】32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL36 1.25Volt(KF556C36BWEAK2-32)
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB - Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Antec Constellation C8 ARGB White
- サイズ：303(W)mm x464(D)mm x476(H)mm
- 電源：【ホワイトモデル】850W - 80PLUS GOLD(MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE)
AG-AG8X87AGB7I-AC8
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
- CPUクーラー：【ホワイトモデル】MSI MAG CORELIQUID E360 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード：ASRock X870 Steel Legend WiFi
- メモリー：【ホワイトモデル】32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL36 1.25Volt(KF556C36BWEAK2-32)
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB - Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Antec Constellation C8 ARGB White
- サイズ：303(W)mm x464(D)mm x476(H)mm
- 電源：【ホワイトモデル】850W - 80PLUS GOLD(MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE)