アーク、ケースに豊富な選択肢を用意する「Ryzen 9 9950X3D」搭載ゲーミングPC

アークは3月14日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」ブランドにおいて、Ryzen 9 9950X3Dプロセッサ搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
16コア32スレッド、第2世代AMD 3D V-Cacheテクノロジーを搭載したプロセッサを搭載するゲーミングPC製品。2つあるダイのうち片方に大容量キャッシュを統合して高いゲーミング性能を備えつつ、全コアを活用して高負荷なワークロードにも対応する点が特徴。ケースにはNZXT製「H7 Flow (2024) 」やFractal Design製「Torrent」、Antec製「Constellation C8 ARGB」など幅広いラインナップを用意しており、用途や好みに応じて選択可能だ。
AG-AG16X87AGB9-AC8
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D（4.3GHz/Turbo 5.7GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ144MB/TDP170W）
- CPUクーラー：MSI MAG CORELIQUID E360 WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード：ASRock X870 Steel Legend WiFi
- メモリー：64GB（32GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 (KF556C36BWEAK2-64)
- グラフィックス：GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Antec Constellation C8 ARGB White
- サイズ：303(W)mm x464(D)mm x476(H)mm
- 電源：1300W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular ATX3.0（NE1300G M ATX3.0）
AG-AG16X87AGB9-H7F
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D（4.3GHz/Turbo 5.7GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ144MB/TDP170W）
- CPUクーラー：NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W1）
- マザーボード：ASRock X870 Pro RS WiFi
- メモリー：64GB（32GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 (KF556C36BWEAK2-64)
- グラフィックス：GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：NZXT H7 Flow RGB (2024) WHITE（CM-H72FW-R1）
- サイズ：244(W)mm x468(D)mm x544(H)mm
- 電源：1200W - 80PLUS GOLD - NZXT C1200 Gold ATX 3.1 White（PA-2G2BW-JP）
AG-AG16X67AGB8-FT
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D（4.3GHz/Turbo 5.7GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ144MB/TDP170W）
- CPUクーラー：PC COOLER CPS DE360-BK 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード：ASRock X670E Steel Legend
- メモリー：32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 (KF556C36BBEAK2-32)
- グラフィックス：GeForce RTX 5080 GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD：2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Fractal Design Torrent Black TG Light Tint（FD-C-TOR1A-01）
- サイズ：242(W)mm x544(D)mm x530(H)mm
- 電源：1000W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular NE1000G M ATX3.0