ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、5月28日から全国のPlayStation取扱店で「Days of Play セール」が実施されることを発表した。
セールでは、PlayStation 5（PS5）、PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）、PlayStation VR2、DualSense ワイヤレスコントローラー、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーなどの周辺機器、また『アストロボット』や『DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT』などのPS5 / PlayStation 4（PS4）用ソフトウェア、PlayStation Plus 利用権を割引価格で提供。セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については取扱店ごとに異なる。
＜セール実施中の PlayStation 取扱店＞
・Amazon.co.jp
・イオン ゲーム取扱各店 ※イオン北海道を除く
・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ
・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア
・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
・Joshin ゲーム取扱各店、および Joshin web ショップ
・セブンネットショッピング
・ソニーストア
・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ
・Game TSUTAYA 各店
・d ショッピング
・ドン・キホーテ
・ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン
・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com
・古本市場／ふるいち
・ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店、およびヤマダウェブコム
・ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、及びヨドバシドットコム
・楽天ブックス
・WonderGOO