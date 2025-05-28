ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、5月28日から全国のPlayStation取扱店で「Days of Play セール」が実施されることを発表した。

セールでは、PlayStation 5（PS5）、PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）、PlayStation VR2、DualSense ワイヤレスコントローラー、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーなどの周辺機器、また『アストロボット』や『DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT』などのPS5 / PlayStation 4（PS4）用ソフトウェア、PlayStation Plus 利用権を割引価格で提供。セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については取扱店ごとに異なる。

＜セール実施中の PlayStation 取扱店＞

・Amazon.co.jp

・イオン ゲーム取扱各店 ※イオン北海道を除く

・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア

・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

・Joshin ゲーム取扱各店、および Joshin web ショップ

・セブンネットショッピング

・ソニーストア

・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・Game TSUTAYA 各店

・d ショッピング

・ドン・キホーテ

・ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン

・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

・古本市場／ふるいち

・ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店、およびヤマダウェブコム

・ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、及びヨドバシドットコム

・楽天ブックス

・WonderGOO

