Dynabookは5月14日、顔認証や抗菌ボディを採用したホームモバイルノートPC「dynabook M7/Y」（以下M7）および「dynabook M6/Y」（以下M6）、スタンダーモバイルドノートPC「dynabook S6/Y」（以下S6）を発表した。5月16日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はM7が18万円台半ば、M6とS6がそれぞれ17万円台半ばの見込み。

dynabook M7/Y

M7およびM6は、家庭での利用を想定した14型ノートPC。Webカメラは顔認証やシャッターに対応し、手軽にサインインできるほか、意図しない撮影も防げる。

プロセッサはM7でCore i7-1360P、M6でCore i5-120Uを採用し、いずれもCPUを安定して高いパフォーマンスに保つ独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」を搭載する。筐体デザインは前モデルを踏襲し、高い基準の自社品質試験を実施。本体ボディやキーボードは抗菌仕様となっている（電源ボタンなど一部パーツを除く）。

ディスプレイはフルHD解像度の14型液晶。キーボードは日本語配列86キーで、新たに「Microsoft Copilot」をワンタッチで呼び出せる「Copilotキー」を搭載した。マホ連携機能「dynabook スマホコネクション」のほか、オンラインコミュニケーションに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」なども備えている。

M7の右側面

M7の左側面

S6は軽さと性能のバランスを取り、家庭内で持ち運んで使える13.3型ディスプレイを搭載したノートPC。新たにM6と同じIntel Core i5-120Uプロセッサを採用したほか、Copilotキーも新搭載した。プロセッサdynabook エンパワーテクノロジーにも対応。筐体や機能面の特徴はM6とほぼ同等。

dynabook S6/Y

S6の右側面

S6の左側面

dynabook M7/Y・M6Yの主な仕様

dynabook M7/Y dynabook M6/Y OS Windows 11 Home 64bit CPU Intel Core i7-1360P Intel Core i5-120U グラフィックス Intel UHD グラフィックス（CPU内蔵） Intel グラフィックス（CPU内蔵） メモリ 16GB ストレージ 512GB 256GB ディスプレイ 14.0型液晶（1,920×1,080ドット）、ノングレア 光学ドライブ ― 通信機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、ギガビット準拠の有線LAN インタフェース HDMI出力、USB 3.2（Gen1）Type-Aコネクタ×3、USB 3.2（Gen2）Type-Cコネクタ×1（PD対応）、microSDカードスロット、マイク入力／ヘッドホン端子など 本体サイズ W323.9×D211.8×H18.75mm 重さ 約1.4kg 約1.38kg バッテリー駆動時間（JEITA 3.0） 約5時間（動画再生時）／約12時間（アイドル時） 約5.5時間（動画再生時）／約12.5時間（アイドル時） カラー オニキスブルー Office Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024

dynabook S6/Yの主な仕様