Dynabookは5月14日、13型のコンバーチブルPC「dynabook V」シリーズ新製品を発表した。dynabook V8/Y（以下V8）とdynabook V6/Y（以下V6）の2モデルで、カラーはダークブルー。5月16日から順次発売する。価格はオープン、店頭予想価格はV8が27万円前後、V6が24万円台前半の見込み。
dynabook Vシリーズはペン入力に対応した360度回転する画面を備えるコンバーチブルPCで、タブレット形状やノートPC形状など“5in1”スタイルで使えることが特徴だ。今回Intel Core Ultra プロセッサ（シリーズ1）のCore Ultra 7 155UおよびCore Ultra 5 125Uを搭載したV8とV6の新モデルが登場した。2モデルともCPUを一定の高パフォーマンスで動かすdynabook エンパワーテクノロジーを内蔵する。
ディスプレイはアスペクト比16：9の13.3型液晶。4,096段階の筆圧検知に対応したワコム製アクティブ静電ペンが付属し、イラストを描いたり、レタッチ作業ができたりする。筐体は米国防総省の調達基準「MIL規格」に準拠した9項目の耐久テストをクリアする堅牢性を備えながら、約979gの重さを実現した。
キーボード面にはMicrosoft Copilotをワンタッチで呼び出せるCopilotキーを搭載。また、ディスプレイ上部の約200万画素Webカメラに加え、キーボード面に約800万画素Webカメラを搭載し、タブレット形状のまま高画質写真を撮影可能。サウンド面ではDolby Atmosをサポートし、動画やゲームも楽しめる。
dynabook V8/Y・V6/Yの主な仕様
|dynabook V8/Y
|dynabook V6/Y
|OS
|Windows 11 Home 64bit
|CPU
|Core Ultra 7 155U
|Core Ultra 5 125U
|グラフィックス
|Intel グラフィックス（CPU内蔵）
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB
|256GB
|ディスプレイ
|13.3型（1,920×1,080ドット）、ノングレア
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
|インタフェース
|HDMI出力、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）×2、USB 3.2（Gen1）Type-A×1、microSDカードスロット、マイク入力／ヘッドホン端子など
|本体サイズ
|W303.9×D197.4×H17.9mm
|重さ
|約979g
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）
|約10時間（動画再生時）／約27時間（アイドル時）
|カラー
|ダークブルー
|Office
|Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024