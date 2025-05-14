Dynabookは5月14日、14型の高性能モバイルノートPC「dynabook R」シリーズ新製品を発表した。dynabook R8/Y（以下R8）とdynabook R7/Y（以下R7）の2モデルで、カラーはダークテックブルー。5月16日から順次発売する。価格はオープン、店頭予想価格はR8が25万円台後半、R7が22万円台半ばの見込み。
dynabook Rシリーズは、13.3型のフットプリントに14型液晶ディスプレイを採用した軽量モバイルPC。2024年2月に最上位にあたるR9/Xが発表されており、今回Intel Core Ultra プロセッサ（シリーズ1）のCore Ultra 7 155HおよびCore Ultra 5 125Hを搭載したR8とR7の新モデルが登場した。
Core Ultra 7 155Hは性能を重視する「H」モデルのミドルハイ製品、Core Ultra 5 125Hは同ベース製品だ。性能重視の「Pコア」と電力効率重視の「Eコア」に加え、さらに省電力の「LP Eコア」が追加されているほか、独立したAIプロセッサとして「Intel AI Boost」を搭載する。CPUを一定の高パフォーマンスで動かす独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」も内蔵した。
ディスプレイはアスペクト比16：10の14型液晶。ボディ素材は衝撃に強いマグネシウ ム合金を採用し、米国防総省の調達基準「MIL規格」に準拠した10項目の耐久テストをクリアする。一方で重さは1kgを下回る899gを実現した。
キーボードは86キー日本語配列で、カーソルキーの左には生成AIを活用した「Copilot in Windows」を呼び出せるCopilotキーを備えた。電源ボタンは指紋センサー兼用で、意図しない撮影を防ぐシャッター付きWebカメラも搭載している。主な仕様は下記の通り。
dynabook R8/Y・R7/Yの主な仕様
|dynabook R8/Y
|dynabook R7/Y
|OS
|Windows 11 Home 64bit
|CPU
|Core Ultra 7 155H
|Core Ultra 5 125H
|グラフィックス
|Intel Arc グラフィックス（CPU内蔵）
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB
|256GB
|ディスプレイ
|14.0型（1,920×1,200ドット）、ノングレア
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
|インタフェース
|HDMI出力、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）×2、USB 3.2（Gen1）Type-A×2、microSDカードスロット、マイク入力／ヘッドホン端子、ギガビット準拠の有線LANなど
|本体サイズ
|W312.4×D224.0×H15.9mm
|重さ
|約899g
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）
|約9時間（動画再生時）／約26.5時間（アイドル時）
|カラー
|ダークテックブルー
|Office
|Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024