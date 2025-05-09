サイコムは、NVIDIAのプロフェッショナル向けGPU「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition」の取り扱いを開始。同社BTOパソコン各モデルのGPUオプション選択のカスタマイズにて搭載可能とし、販売を開始したと発表した。

デスクトップワークステーション向けの「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition」が搭載可能に

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editionは、Blackwellアーキテクチャがベースのワークステーション向けGPU。96GBの超高速GDDR7メモリを搭載し、AI、データサイエンス、リアルタイムレンダリング、グラフィックスなどプロフェッショナルな用途において高速、高精度な処理を可能としている。

サイコムのBTOパソコンのラインナップでは、プロフェッショナルモデルの映像編集者向けPC「Lepton Motion Proシリーズ」全機種をはじめ、静音PC「Silent Masterシリーズ」などでも対象機種であれば今回のBlackwell RTX PROの選択が可能だ。

以下、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editionが搭載可能な機種を抜粋して紹介する。

プロフェッショナルモデル

映像編集者向けPC、Ryzen 9000 シリーズ (Zen 5)搭載Mini-ITXミニタワー

「Lepton Motion Pro Mini B650/A」

https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=000983

3DCG・CAD・映像編集向け水冷ワークステーション、Core Ultra (シリーズ2)搭載ATXミドルタワー

「Lepton WS3600Z890」

https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=001016

スタンダードモデル

Core Ultra (シリーズ2)搭載ATXミドルタワー

「Radiant GZ3600Z890」

https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=001000

静音モデル

Ryzen 9000 シリーズ (Zen 5)搭載ATXミドルタワー

「Silent-Master NEO B850A」

https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=001037

水冷モデル

Core Ultra (シリーズ2)搭載ATXミドルタワー

「Aqua-Master Z890」

https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=001010

プレミアムモデル

Ryzen 9000 シリーズ (Zen 5)搭載ATXミドルタワー

「Premium Line X870FD-A」

https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=000997