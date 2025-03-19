米NVIDIAは3月18日（現地時間）、サンノゼで開催した「GTC 2025」の中で、プロフェッショナル向けグラフィックス製品における新製品「NVIDIA Blackwell RTX PROシリーズ」を発表した。データセンター向け、デスクトップ向け、ノートPC向けにハイエンドからローエンドまで一挙に投入されている。

「NVIDIA Blackwell RTX PRO」発表、サーバー用のパッシブ冷却モデルも

これまで展開されてきたRTX Ada世代の後継にあたり、Blackwellアーキテクチャに刷新したプロフェッショナル向けグラフィックス製品。第4世代RTコア、第5世代Tensorコア、第9世代NVENC、第6世代NVDECを統合しており、3D処理から映像処理まで極めて高い性能を実現。GeForceと異なり仮想化機能をサポートしているため、大規模な構成で大規模なワークロードに対応することも可能だ。

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionとNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Editionはグローバル販売パートナーから4月以降、BOXX、Dell、HP Inc、Lambda、Lenovoから5月以降提供予定。

NVIDIA RTX PRO 5000、RTX PRO 4500、RTX PRO 4000 Blackwell GPUはBOXX、Dell、HP、Lenovoやグローバルな販売パートナーから今年夏にも提供予定。NVIDIA RTX PRO Blackwell搭載ノートPCはDell、HP、Lenovo、Razerから今年後半提供予定。

今回発表されたのは下記モデル。