動画でイッキ見！ 注目の話題をまとめてふりかえる。
元気満々だけど少し天然な可愛い女の子『デジ子』と落ち着いたしっかりもののデジ子のパートナー『デジ丸』が元気よくみなさんにニュースをお届けします！
《本日のラインナップ》
- Beats、フィットネス向けTWSイヤホン「Powerbeats Pro 2」を発売
https://news.mynavi.jp/article/20250212-3127215/
- Shokz、初のカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」 GREEN FUNDINGで販売
https://news.mynavi.jp/article/20250306-3144013/
- ファーウェイ、耳に掛けるオープン型イヤホン「FreeArc」を3月25日一般発売
https://news.mynavi.jp/article/20250321-3159818/
- シャオミ、QualcommのXPAN技術に対応した完全ワイヤレス「Buds 5 Pro」
https://news.mynavi.jp/article/20250314-3152461/
- AirPods Max、USB-Cモデルがロスレスオーディオと超低遅延オーディオに対応
https://news.mynavi.jp/article/20250325-3163358/