推し活は今や幅広い世代に広がり、もはやブームという枠を超え、ポジティブな毎日を過ごすうえで欠かせない生活の一部となっています。一方で推し活では、ライブやイベントへの遠征、グッズ購入、ファンクラブサービスの利用など、ネットにつながることが前提の場面も少なくなく、通信環境が推し活の満足度を左右することも。



今回は推し活を楽しむ３名に座談会に参加してもらい、「通信制限で情報を追えなくなった」「人が集まる場所で通信が不安定になった」「外出先で動画配信が止まってしまう」……など、必要な時に限って起こりがちな“あるある”トークに加え、推し活をもっと快適に楽しむための通信環境の工夫についても語ってもらいました!

参加してくれる方 回線品質最重視型 Mさん アニメ配信を毎日のように視聴し、お気に入り作品はセリフを覚えてしまうほど何度も見返すアニメ好き。配信視聴やグッズ購入などネット利用頻度が高く、快適に推し活を楽しめる通信環境を模索中。 外出先通信重視型 Iさん デビュー当時から同じアイドルを応援し続ける一途な推し活民。常日頃から動画やSNSチェックが欠かせず、ライブ後の配信や最新情報もリアルタイムで追いかける。外出先でも快適につながる通信環境を求めている。 通信二刀流型 Hさん 男性・女性アイドルの両方を応援し、ライブや舞台のために全国を飛び回る。推しのSNS通知は常時オン。「つながらない」を避けるため、スマホとモバイルWi-Fiを駆使しながら、推しの情報を追いかけている。

推し活は生活の一部 語り出したら止まらない推しトーク!

――今回は「推し活」を楽しむ方々に集まっていただきました。まずは「推し」について教えてください。

Hさん 男性アイドル７割＋女性アイドルを３割くらいの比率で推しています。推し活は中学の頃から始めていて、男性はアイドルグループのとあるメンバーを、デビュー頃から20年ずっと推し続けています。女性は代替わりしながらも常に推している人がいる感じです。



男性アイドルの推しを追いかけてツアー、舞台、番組観覧などで全国さまざまな都市に通い、女性アイドルのリリースイベントやお話会などにも足を運んでいます。今年は推しの主演舞台があり、春に2都市で観劇しました。毎日動画をチェックしたり推しのSNSにコメントしたりと、インターネットを使う機会もかなり多いです。



Iさん 男性と女性、どちらも推しがいらっしゃるんですね!



Hさん そうなんです。男女どちらも推しがいることで、双方の物足りない部分を補っている感じです。女子アイドルは距離が近く、チェキを撮ってもらったり、覚えてもらえたり……。男性アイドルはライブもドーム規模で、そこまで近い距離感ではないので大きくて派手なものを見たい時はやはり男性アイドルで満たされる、みたいな……。



Iさん ただ単に顔が好きとかだけじゃないんですね。



Mさん 推す理由を説明できるのが、すごいです!

Iさん 私もとある男性アイドルグループのメンバーをデビューから本格的に15年くらい、人生の半分を推し活に費やしています。とにかく顔が好みすぎて! 先月は地方のライブチケットがとれたので、北海道と仙台まで遠征しました。推しのいない人生なんて考えられないです! 15年も推しているとかなりイケオジ集団になってきていますが(笑)。私の推しはキレイ＆かっこよさに年々磨きがかかっています。インスタグラムをチェックしたり、動画配信を見たりすることが毎日の日課です。



Mさん 自分はアニメが好きで、かなり見ているほうだと思います。推しキャラがずっといるわけではなく、その時々によって変わるのですが、ネットの配信でアニメを見たり、イベントに参加したり、声優さんの担当するラジオを聴いたり、グッズを集めたり……。以前は週イチで秋葉原に通い、グッズ探しをしていた時期もありました。小さい頃は戦闘系アニメが好きだったのですが、SFやラブコメなど、今はいろいろなジャンルを見ています。

――スマホなどを使った推し活には、１日どれくらいの時間を費やしていますか?

Hさん 推しのSNSはなんだかんだ、１日2時間くらいは見ているような……。推しが投稿をしたら通知がくるように設定しているので、すぐにチェックするようにしています。会議中などに通知が来ると、居てもたってもいられなくなったり(笑)。LINEで推し活仲間とやりとりするのも、日々の日課です。

Iさん 毎日最低1～2時間は推し活に浸かっていると思います。SNSのチェックや動画配信の視聴などももちろん欠かせませんし、出勤時に推しのグループの曲を聴いています。朝の時間帯の通勤列車は腰が重いのですが、推しを見てテンション上げて、気持ちを切り替えて仕事へ向かうのが日課です。ひとりランチの時も、見逃していたドラマを見たり、SNSをチェックしたりと、スマホが手放せません。

Mさん 僕は、ストリーミングでアニメを見るのに毎日1時間くらいは費やしていると思います。だいたい1本が20分くらいなので、通勤でちょうど2本くらい見て、さらにランチ時にも見る日があったり……。寝る前にも見るのが日課です。１クールで5作品以上はアニメを見るのが必須。新しい作品と並行して、大好きな作品は何度も見返してしまいます。一番好きな作品は今、７周目。見たいシーンを何回もリピートして見たり、セリフを覚えてしまうほどハマっています。

「チケット争奪戦」「配信見逃し」──推し活民を悩ませる通信ストレス

――推し活と通信環境は切っても切れない関係。これまでに、推し活で通信トラブルを経験したことはありますか?

Hさん 国内のライブは抽選なのですが、海外ツアーのチケットが先着順で申し込みだったことがあり、都内で電波の強いネットカフェを探して張り込んだのですが、あえなく惨敗しました（泣）。その時に電波って本当に大事だと痛感しましたね。また、山の中のライブ会場や倉庫型の会場など、電波が弱く届きにくい場所のイベントは、推し活仲間と待ち合わせで会えないこともあり、不安を感じたこともあります。だからこそ、ライブ会場や遠征先でも安定して使える通信環境があると安心ですね。



Iさん 自宅のWi-Fi環境はさほど不便を感じませんが、ライブチケットの申し込み開始時間に外出先にいて、つながらなくて困ったことはあります。あと、ライブの前は脳内を推しでいっぱいにしたいのでYouTubeやSNSを見たいのに、新幹線移動中の通信環境の悪さに発狂しそうになる時があります(笑)。トンネルに入ると動画が止まりがちだったり……。ライブの直後に推しがインスタライブをすることも多いのですが、帰りの新幹線の中でつながらなくて、泣きそうになったこともありました。理想を言えば、通信量を気にせず、移動中でもSNSや動画を快適に楽しめる環境があるとうれしいです。遠征に限らず、ライブの日は移動時間も長いことが多いので、そういう時間もストレスなく推し活に使いたいですね。

Mさん 最新作のアニメがライブ配信された時に、回線が不安定だと配信が止まって見られないことがあり困ったことがあります。また、アニメグッズは数量限定かつ先着順のことが多く、大人気のグッズの販売だとログインすらできなかったりすることも……。

大前提、ネットがちゃんとしていないと話にならないな、負けだな、って思いました。外出先での通信環境の最適解を模索中です……。



Iさん 最近は、ライブのチケットも電子になっているので、会場でネットがつながらない時の焦りは本当にたまったものじゃないんですよね。「つながらない」は理由にならないというか……入場に支障が出る可能性もあるので、とにかく不安になります。



Hさん ライブ中も、最近はペンライトをアプリにつなげる制御型になっていたりするので、通信ネットワークは本当に大事ですよね。電波が悪いとつなげられず、せっかくの推し活を満喫できなくなってしまいます。



Mさん こうして考えると、推し活って通信環境への依存度がかなり高いですよね。コロナ以降、推し活以外でも電子決済とか、オンラインでいろいろやることが増えましたし。だからこそ、配信の視聴やグッズ購入はもちろん、普段の生活でもストレスなく使えるように、家でも外でも安定してつながる環境がほしいですね。



Iさん 自宅での通信環境はいいとしても、外出先では通信関連のストレスが多く、点数でたとえるなら満足度は40点くらいかも。今年のお盆に帰省していた時、実家のWi-Fiが弱くて、コンサートのライブ配信が止まっちゃったんですよ……。実家の通信環境も何とかしたい!



Mさん 普段の生活で不便はしていないけれど、ここぞという時に止まったり、つながりにくかったりするのはストレスですよね。無敵感欲しいです!

推し活に"無敵感"をプラスするなら? 座談会では、「ライブ会場や遠征先でも安定して使いたい」「通信量を気にせず動画やSNSを楽しみたい」「家でも外でも同じように使いたい」といった声が挙がりました。



推し活では、チケット購入やライブ当日の情報収集、遠征先での動画視聴など、通信環境が重要になる場面が少なくありません。だからこそ、推し活における通信ストレスを減らすために重要なのは、通信手段をひとつに頼り切らないこと。そんな時は、モバイルWi-Fiを利用することで、場所や時間を問わず安定した通信環境を確保しやすくなります。



その選択肢のひとつとしておすすめしたいのがWiMAXです。WiMAXは、「つながらないと困る」シーンをサポートしてくれるモバイルWi-Fiサービス。さまざまな場所で快適に通信したい人にとって心強い選択肢です。 WiMAXについて詳しく知る WiMAXの特徴……

✓3つのネットワークに対応

→au 5G回線を中心に、最適な回線（au5G、au4G LITE、WiMAX2＋）を自動で接続。場所を問わず、スピーディかつ安定的につながりやすい!

✓月間データ容量制限なし。(※)

→データ容量を気にせず利用できる！

※スタンダード（800MHz非対応）の場合

✓店頭お渡しで即日利用可能。

→いつでもどこでも持ち運べるモバイルWi-Fiルーター。

✓オンラインショップなら24時間受付。

→最短2~3日でルータが届く。

✓自宅で使えるホームルーターもあり。

→工事不要で即日開通できるので、引っ越してすぐインターネットを使いたい人にも。

✓15日間の無料トライアル「Try WiMAX」もあり。

→実際に試しながら検討できる!



▼例えばこんな推し活シーンに

先着順チケット・グッズ争奪戦

→アクセスが集中するタイミングに備え、安定した通信環境を確保しておくと安心!

遠征・移動中

→通信量を気にせず、推しのSNSチェックや突然の配信視聴も楽しめる!

遠征先のホテル

→ログインや接続設定が必要なホテルの無料Wi-Fiに頼らず、自分の通信環境で動画や情報収集ができる!

ライブ当日

→電子チケットの表示や会場での情報収集、待ち合わせもスムーズ

自宅での配信視聴

→ホームルーターなら工事不要。引っ越し直後でもネット環境を整えられる

心強い味方現る!? 推し活目線で語るWiMAXの魅力とは

――「WiMAX」ご存じでしたか⁉ どんなところに魅力を感じますか?

Iさん 「WiMAX」は知ってはいたけれど、具体的にどんな感じかはよくわからなくて……でもすごく便利そう!

Hさん 私は今モバイルWi-Fiをフル活用しているので、今回お話を聞きながら「わかる!」と思うことばかりでした。推し活のしすぎで金欠になりがちなので、経済的な面でコストダウンを図るため、格安SIMのスマホとモバイルWi-Fiの組み合わせで、外出先での通信はもちろん、自宅でのインターネット利用や在宅勤務もこれでまかなっています。

ライブ会場での待ち合わせなど電波が込み合う場面でも、通信環境の選択肢があることで、ストレスが軽減されているし、推し活にもかなり役立っています。モバイルWi-Fiの充電も丸１日はもつので便利です。外出先で配信やYouTubeを見るのに、無限のギガがあるのはやはり安心だし心強い!



Iさん そう聞くと、本当に最強かもですね! 通信ストレスから解放されて、推し活にさらに入れ込めそう!



Hさん 自宅だと比較的通信環境が安定している方も多いと思うけれど、外出先で緊急性がある時に本当に安心です。インスタライブとか予告なく急に始まったりしますし、通信制限があって見られなかったりしたら、生きている意味がないので……(笑)。

インスタライブ中に急にツアーの発表がされたりすることもあり、チケットは抽選なのでどうにかなりますが、ホテルや飛行機は即予約しないと高くなったり、とれなくなってしまうんですよ……。仕事が終わったら廊下ですぐ手配したりすることもあります。なので、モバイルWi-Fiはいつでもどこにでも持ち歩いています。



Iさん それいいですね! 以前、コンサート会場内で、歌って欲しい曲の投票をスマホですることがあったのですが、乗り遅れてつながらなかったんです……。そういう時のためにも、スマホ回線だけに頼らず通信環境を用意しておくのはアリかもしれません。そうすると、もっと心の余裕をもって楽しめそうです(笑)。

Mさん 局所的な通信環境のストレスが軽減されるというのもありますが、自分の場合は毎日アニメを見るので、常に通信環境が安定するのはいいですね。日や、場所によって通信が不安定になるのがストレスになるので。

だからこそ、３つの電波から最良なものを選択して接続してくれるのにも魅力を感じました。WiMAX回線に加え、auの電波も選択してくれるのはうれしいです!



Hさん 会社で電波が悪い時や、電波が弱い地下のお店などで、友人や同僚に電波を貸してあげて、快適にスマホ操作ができることもよくあります。推し活だけでなく普段の生活や仕事でも活躍する場面が多いですね。



Mさん 動画を見ているとスマホの電池の減りもすごく早いじゃないですか。モバイルWi-Fiで電波をキャッチして、それにつないだスマホから動画を見るだけなのであれば、スマホのバッテリー負担の軽減につながる場合もありそうですね。通信環境だけでなく、バッテリー対策にもなりそうなのは意外でした。

Iさん スマホとモバイルWi-Fi、２個持つのは重い!? と思いきや、そんなに重さも荷物のかさばりも気にならないようなサイズですね。



――WiMAXをどのようなシーンで使いたいですか?



Iさん 遠征とかコンサート会場でとにかく使い倒したいです! チケットも電子チケットだし、動画見るのもスマホだし、スマホの充電が切れるのがとにかく恐怖で。ライブ後の配信を見るのもWiMAXがあればスムーズな気がするし、外出先でも快適でめちゃめちゃ便利だと思いました。

Mさん 家の中でも外でも使える、というのはめっちゃラクだし便利ですよね。通信環境をシンプルにしたい人にも合いそうです。



Hさん 推し活はほぼ通信戦ですよね。だからこそ、WiMAXみたいなモバイルWi-Fiを併用するの、本当におすすめだと思います! いろいろなストレスなくなり、推し活の充実度はもちろん、自分自身の幸せ度も当然増しますから!



Iさん 今日の話を聞いて、まずは持ち歩き用として検討してみたいと思いました。実家のWi Fiが不安定なので、ホームルーターも気になります。

Mさん スマホと自宅のWi-Fiと別々のキャリアで契約しているので、ムダをなくすためにもWiMAXの選択肢、ありですね!

今回の座談会では、「配信が止まると困る」「チケット購入や現地での電子チケットの表示が不安」「遠征先でも快適に動画を楽しみたい」など、推し活と通信環境の切っても切れない関係が見えてきました。SNSや動画配信が当たり前になった今、推し活を思いきり楽しむためには、推しの情報を逃さずチェックできることはもちろん、外出先でも安定して通信できる環境を整えておくことが大切です。



スマホ回線だけに頼らず通信手段を増やしたり、自宅と外出先で快適に使える環境を考えたりするのも、推し活を快適にするひとつの工夫。今回登場したWiMAXも、推し活を快適に楽しむための通信環境の選択肢のひとつになりそうです。

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