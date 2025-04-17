NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は16日、27型IPSディスプレイを備えた一体型PC「LAVIE A27」（A2795/JAB）を発表した。4月24日に発売予定で、価格はオープン。店頭モデルの予想価格は269,280円前後の見込み。
第13世代Intel Coreプロセッサを搭載した27インチIPS液晶ディスプレイ一体型デスクトップPC。ディスプレイはスリムベゼルを採用し、台座はキーボードなどを置ける平たい形で、机上スペースを確保しやすいことが特徴。搭載するHDMI端子は入力に対応し、別のPCやゲーム機などの映像を表示する外部ディスプレイとして活用できる。
スタンドは高さ調節・チルト機構に対応し、目線に合わせて高さや角度を調節できる。本体下部左右にはYAMAHA サウンドシステムに対応したスピーカーを内蔵。付属のキーボードにはPCに関する質問をAIが回答する独自アプリ「LAVIE AI Plus」のショートカットや、WindowsのCopilot機能を呼び出せる「Copilot」キーなどを搭載する。
店頭モデルではMicrosoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024およびPC Game Pass 3カ月無料特典が付属する。
LAVIE A27（A2795/JAB）の主な仕様
- OS：Windows 11 Home
- CPU：Intel Core i7-1355U
- メモリ：16GB
- ストレージ：512GB SSD
- グラフィックス：Intel Iris Xeグラフィックス（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- ディスプレイ：27型ワイド（1,920×1,080ドット）
- 通信：ギガビット対応有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
- インタフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×3、HDMI入力×1、ヘッドホンマイクジャック×1、SDメモリーカードスロット×1など
- サイズ：W615.4×D221.0×H526.5mm（画面高さ・傾斜最大時）
- 重さ：約11.0kg
- カラー：ファインブラック