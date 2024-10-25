サードウェーブは、Intel Core Ultra 9 プロセッサー 285K / Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265Kを搭載したデスクトップPCを、ドスパラプラスにて2024年10月25日から受注開始した。
インテル初のNPU搭載デスクトップPC向けCPUであるIntel Core Ultra プロセッサー (シリーズ 2)は、PコアとEコア間のレイテンシを減らし、プロセッサーの性能向上を実現した、消費電力と性能のバランスに優れた新しい設計思想のCPU。また、AI処理専用の「NPU」を搭載し、画像処理やリアルタイムのデータ解析など、様々なAIタスクを高速かつ省電力で実行できるという。
製品のラインアップは公式サイトを参照。一例として、「raytrek 4CZ49 Intel Core Ultra搭載」の主な仕様は、OSがWindows 11 Pro 64ビット、CPUがIntel Core Ultra 9 プロセッサー 285K、メインメモリが32GB (16GBx2) (DDR5-5600)、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X、ストレージが1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)、入出力ポートが前面にUSB 3.0×2、背面にUSB 2.0×4、USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、USB 3.2 Gen2 Type-C ×1、Thunderbolt4 USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort×1。サイズはW216×D486×H493mm、重さは約17kg。