日本時間9月11日0時に放送されたYouTube動画「PlayStation 5 テクニカルプレゼンテーション」にて「PlayStation 5 Pro(PS5Pro)」が発表された。発売日は2024年11月7日。9月30日10時から順次予約受付を開始する。価格は119,980円(税込)、699.99USドル(税別)、799.99ユーロ(税込)、699.99ポンド(税込)。

動画では、「GPUのアップグレード」「進化したレイトレーシング」「AIによる解像感向上」といったポイントを紹介した。

「PS5 Pro」に搭載するGPUは、現行PS5のGPUと比較してコンピュートユニットの数が67%増加しているほか、GPUメモリも28%の高速化を実現。これにより、ゲームプレイ時のレンダリング速度が最大で45%アップする。

また、従来からさらに進化したレイトレーシング機能を追加したことで、よりダイナミックな光の反射と屈折の表現が可能になった。これによって、現行のPS5と比べて2倍、ときには3倍の速度で光線を投射することができるという。

さらに、機械学習ベースの技術を活用したAIによるアップスケーリング「PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)」の導入によって、映像のディテールを大幅に追加。極めて鮮明なビジュアルを実現した。

「ゲームブースト機能」も搭載。これにより、対応しているPS5およびPS4ゲームのパフォーマンスが安定したり向上したりする場合がある。PS4ゲームの画像品質を向上させる設定を有効にすれば、一部のPS4ゲームで強化された映像表現を楽しめる。そのほか、PS5 Proは最新の無線通信技術であるWi-Fi 7に対応。VRR(可変リフレッシュレート)および8Kでのゲームプレイにも対応する。

外観は、PS5ファミリーのデザインを踏襲。初期型のPS5と高さは同じ、現行販売しているPS5と幅が同じというサイズながら、より高性能なスペックを備える。ストレージには2TBのSSDを搭載。DualSense ワイヤレスコントローラーを同梱するほか、『ASTRO’s PLAYROOM』をプリインストールする。

なお、PS5 Proは完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル。別売りのUltra HD Blu-rayディスクドライブを購入することで取り付けることが可能だ。PS5 Pro用の本体カバー発売後は、カバーを交換することもできる。

『Alan Wake 2』『アサシン クリード シャドウズ』『Demon’s Souls』『ドラゴンズドグマ2』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『グランツーリスモ7』『ホグワーツ・レガシー』『Horizon Forbidden West』『Marvel’s Spider-Man 2』『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』『ザ クルー:モーターフェス』『THE FIRST DESCENDANT』『The Last of Us Part II Remastered』をはじめとするいくつかのタイトルでは、PS5 Proの機能を活用するための無償のソフトウェアアップデートが提供される予定だ。対象のゲームには「PS5 Pro Enhanced」と表記される。